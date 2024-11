Najväčšie SKLAMANIE na markizáckej Farme: Po roku opäť ŠIKANA... Och, aj ty Adam?!

Klára Belošicová (Zdroj: TV Markíza)

Minulý ročník Farmy sprevádzala pachuť šikany. Dôvodom bol fakt, že Adam Rohárik dostal od Alice neodolateľnú ponuku - 10 tisíc eur zo spoločného konta, výmenou za vstupenku do zlatého týždňa - ktorú prijal. Zvyšok farmárov sa proti nemu okamžite postavilo a svojim správaním ho šikanovali tak dlho, až ho donútili z projektu odstúpiť.

Už vtedy diváci situáciu na Farme hrubo odsudzovali a žiadali Markízu, aby do kauzy zasiahla. Nestalo sa tak a jediný trest, ktorí šikanátori za svoje správanie dostali, boli negatívne ohlasy divákov. Prešiel rok a Adam dostal šancu zabojovať v televíznom projekte opäť. A nevrátil sa na statok sám, vrátila sa aj šikana...

Tentokrát si farmári ako obeť vyhliadli Kláru. Stala sa totiž farmárkou týždňa a Hruška, ktorý ju zvolil, ju žiadal, aby za sluhov zvolila Peťa a Stanku. Jeho prianie mu splnila, no vyvolala tým peklo. Obaja sa totiž na ňu urazili a začali ju častovať nechutnými nadávkami. „Slizký had,“ nazval ju Peťo a Stanka ju zas počastovala pomenovaním pi*da.

To však zďaleka nebolo najhoršie. Farmári sa rozhodli, že jej na statku budú robiť zo života peklo. Rozhodli sa neurobiť viac, ako je potrebné, celý týždeň doslova oddychovať a bojkotovať všetky úlohy od Martina. Ich cieľom je, aby Klára úplne pohorela. „Táto stužka sa volá tajná misia,“ zahlásila Stanka, ktorá sa chválila ružovou stužkou na ruke.

Najväčšie sklamanie pre divákov však bolo, že sa do tejto protestnej "aliancie" zapojil aj Adam, ktorý šikanu minulý rok zažil na vlastnej koži. „Tichý protest proti Kláre,“ zahlásil. Okrem nich sa farmárku týždňa rozhodli bojkotovať aj Andrej, Peťo... Dokonca aj Veronika, ktorá ku Kláre ešte donedávna mala na Farme najbližšie. Kláre na statku po odchode Hrušku nezostal nikto.

„Strašná šikana, až sa mi na to nechce pozerať,“ píšu diváci. „Toto, čo sa tam deje teraz, hraničí so šikanou! Palec dole, Stanka, Peťo, Andrej a Adam. Ty si asi zabudol, ako si bol šikanovaný na svojej Farme,“ pridal sa ďalší. „Správanie dospelých ľudí. Wau! Adam, ktorý bol šikanovaný, šikanuje tiež. Peter, vzor pre svojich žiakov a Aďo, keď už nemá do koho, tak aspoň do ženy. Charaktery sa ukážu,“ dodal ďalší.