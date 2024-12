Ostrá HÁDKA farmárov: DRSNÉ odkazy na internete... Nenechali na sebe nitku suchú!

Stanka vs. Minh (Zdroj: TV Markíza)

Stanka Klčová a Minh Anh Nguyen zahviezdili na tohtoročnej Farme. Nie je to pre nich však prvá skúsenosť s účinkovaním v reality šou. Už v minulosti sa na statku ukázali. Stanka bola na Farme 13 a Minh na Farme 14. No a vyzerá to tak, že si nie sú veľmi "po chuti". Na sociálnej sieti sa totiž medzi nimi strhla obrovská hádka. Všetko začalo jedným nevinným videom, ktoré pridala na svoj profil na Instagrame televízia Markíza. Je na ňom Stanka ako beží za svojou rodinou, ktorá ju prišla pozrieť na statok. Medzi blízkymi sa nachádzal aj jej priateľ. No a práve to bolo kameňom úrazu.

„Ale uteká a večer predtým vyplakávala," okomentoval príspevok istý sledujúci. „A ešte predtým chcela bozkávať Peťa," pridal sa farmár Minh. „Teba čo do toho?" opýtala sa Stanka, keď si všimla komentár. „Hahaha, by ťa aj tak Peťulo nechcel s tými copíkmi, by si myslel, že si jeho mater," reagoval temperamentný aziat. „A teba chce kto?" nenechala sa odbiť Stanka. Potom Minh dodal, že je Stanka falošná a rovnako tak i jej kamaráti. „Moja, tak rýchlo, ako si behala za rodinou, si mohla behať rok na bežiacom páse, ty harmonika," vyostrovala sa ich slovná roztržka. „Veľmi slabý pokus. Váha sa dá schudnúť, ale čo s tvojou dutou hlavou," dodala Stanka.

„Aspoň nechcem bozkávať Peťula, aby som vyhral Farmu," pokračoval Minh. „Aspoň som neprehrala so ženou v dueli a pri tom som sa hrala, aká som silná," reagovala hnedovláska. „Extrém, si všetkých pomaly vyfajčila aj na svojej Farme, ani si sa nedostala do duelu, ty mi vyprávaj o dueli" zhodnotil Minh. „Si mal vyfajčiť aj ty, to ti ide," zavtipkovala. „Tebe vyfajčím frajera, choď sa radšej oňho starať, lebo keď si chcela ešte Peťa, mi vyvolával riadne" nabonzoval farmár. „To by sa stalo, len keby si oči vypichne," poznamenala Stanka. „Moja, tak to sa čudujem, že pri tebe ešte neoslepol, riadne si drzá, sa ani nečudujem, že ťa necháva samú a odlieta si kade tade," vyjadril sa Minh. Nuž, z týchto komentárov je jasné, že sa Minh a Stanka veľmi v láske nemajú.