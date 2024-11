Hruška z Farmy NEVERNÝ Kláre?! Známy exmarkizák vytiahol ŠOKUJÚCE VIDEO

Klára a Hruška (Zdroj: TV Markíza/Instagram DC)

BRATISLAVA - Na Farme sa pred časom vytvoril nový párik, a to Klára a Hruška. Po skončení natáčania reality šou začali spolu pridávať zaľúbené príspevky aj na sociálne siete. Aktuálne známy exmarkizák vytiahol na Hrušku šokujúce video. Matej, ale toto nie je Klára!

Matej Hrušovský a Klára Belošicová začali tvoriť pár na Farme. Ukazujú sa spolu aj potom, čo natáčanie reality šou skončilo. Vyzeralo to tak, že medzi sebou majú úprimnú lásku. Aspoň ich príspevky tomu nasvedčujú. No nie je všetko zlato, čo sa blyští. Známy exfarmár Denis Čátloš vytiahol na Hrušku naozaj šokujúce video.

„Ľudia potrebujem pomoc. Keby vam už traja ľudia poslali video jak jeden zo zamilovaných párikov z FARMY 16 podj*báva toho druheho a obťažovali vás s tým každý deň, dali by ste si to na storku ako uplný vyj*banec?" pýtal sa svojich fanúšikov, ktorých, samozrejme, zaujímalo o kom je reč. „Zmazali mi storku, ale kým som zaspal cca 3k ľudí (90percent hlasov) bolo za chceme to vidieť," napísal.

Rozhodol sa však, že to nezverejní na sociálnej sieti Instagram, ale na svojom streame, ktorý vysielal včera večer. Na videu je vidieť, že je Hruška v náručí inej ženy, s ktorou to neostalo len pri rozprávaní sa. Vášnivo sa bozkávali v jednom bare v Košiciach. Denis to obhájil tým, že neznáša, keď je niekto neverný, a preto video zverejnil. Video bolo zachytené asi 3 týždne dozadu. V komentároch pod ním začali ich priaznivci Kláru ľutovať.

(Zdroj: Instagram DC)

(Zdroj: Kick.com)