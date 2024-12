Farmárka Klára 2 mesiace pred natáčaním šou: Skončila na PSYCHIATRII!

Klára Belošicová (Zdroj: TV Markíza)

Klára Belošicová hviezdi na aktuálnej Farme. Svojím pôsobením na statku rozhorčuje nejedného diváka. Avšak nájdu sa aj takí, ktorí ju majú radi. Svojim fanúšikom sa otvorila. Dva mesiace pred začatím nakrúcania reality šou skončila v rukách lekárov kvôli psychickým problémom. „V prvom rade som moc rada, že viem o tom už vravieť. Priznať si rok vzad, že niečo nie je fajn a je to psychikou, bolo tažké. Nikdy som s tým problém nemala. Vždy som vedela problémy filtrovať, bola neustále vysmiata a šialená. Od minulého roku, augusta, sa to však celé začalo," povedala v úvode.

„Mala som vtedy neskutočne veľa zmien v živote, do toho sa mi vracali nepekné situácie z predošlých vzťahov. Neviem, čo sa jednoducho stalo. Zrazu celý môj domček z karát sa úplne zrútil," pokračovala. „Začali mi úzkosti. Nechápala som, čo všetko vie hlava spraviť s telom. Vyhľadávala som samotu, ráno sa budila s bolesťami brucha, zvracanie.. neskôr to zašlo až do panických atakov. Keďže som to mala prvýkrát, nevedela som čo robiť. Tak som meditovala, cvičila a trávila menej času na internete. Kúsok bolo lepšie až do januára toto roku. Zhoršilo sa to. Zrazu na mojej tvári nebol úsmev, len som plakala, úzkosti som mala už len z cestovania do BA," priznala.

Ako ďalej uviedla, radšej by podstúpila 3 operácie, ako zažívať toto. „Začiatkom mája tohto roku som sa obrátila na odbornú pomoc a sama som žiadala o hospitalizáciu. Ja som nevedela, čo bude na ďalší deň. Ako ďalej vydržím ďalší týždeň. Do nemocnice som šla v stave, kedy som už o sebe ani nevedela. Ledva som stála na nohách," opísala. Toto rozhodnutie jej zmenilo život.

„Moje telo sa ukľudnilo a vie zvládať rôzne situácie. Nie vždy je to prechádzka ružovou záhradou, ale mám to veľmi pekne podchytené. Málo sa vraví o týchto problémoch, lebo ľudia sa za to hanbia rovnako, ako som sa hanbila aj ja. Ale treba si uvedomiť, že psychické zdravie je veľmi dôležité. A že nie sme v tom sami. Koncom mája som bola pustená z nemocnice a o 2 mesiace nastúpila na Farmu. Blázon proste. Vravela som si, že buď ma to položí a hospitalizujú ma opäť alebo mi to pomôže. Do dnes neviem ako som to celé zvládla bez úzkostí a v kľude. No Farma mi pomohla a svoj život si viem opäť užívať. Úzkosti občas prídu ešte, ale pekne ich viem zvládať," uzavrela.