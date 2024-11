(Zdroj: Archív O.A.)

BRATISLAVA - Ani Oliver Andrásy nedokáže zastaviť čas! Opäť je o rok starší, ale stále vitálny, plný energie a chuti do života.

Oslávenec Oliver Andrásy sa narodil 15. novembra 1957 v Bratislave. Vyštudoval žurnalistiku, ale upísal sa humoru. Viac ako z rozhlasu, kde pôsobil celé desaťročie, si jeho relácie pamätajú diváci z televíznych obrazoviek. Veď kto by nepoznal programy Čo dokáže ulica, Aj múdry schybí, Bonzáčik, či politicko-satirickú reláciu Dereš? Dnes je už na zaslúženom dôchodku a ako sám vraví, odpočíva veselo a rád.

Už dnes sa teší na oslavy svojich narodenín, veď tie sa u nich vždy niesli vo veľkom štýle. „Tento rok urobíme len rodinnú oslavu a do rodiny sme zaradili aj Eňu Vacvalovú s manželom,“ hovorí Andrásy, ktorý je vychýrený labužník, takže aj na narodeninovom stole nebude chýbať špeciálne menu. Tentokrát bude variť jeho manželka. „Ja zvyknem robiť steaky, ale už som ich robil toľkokrát, že sme si povedali, že to urobíme tentokrát inak,“ a vymenoval, čo budú v deň osláv servírovať.

Čo sa týka narodeninových prekvapení, Andrásy aj tento rok dostane tradičný darček, ktorý je zaručenou istotou a vždy mu urobí radosť. „Ja keď chcem veľký darček, tak si ho kúpim ja,“ smeje sa humorista a prezrádza, aký výlet ho spolu s manželkou čaká už čoskoro. A je to veru parádny cestovateľský trip! Každopádne Andrásy sa teší nielen z dovoleniek, ale aj z každého dňa. „Snažím sa tak príjemne si žiť. Som spokojný dôchodca, našťastie nežijem iba z dôchodku, to by som asi taký spokojný nebol…“ pousmieva sa a dopĺňa, čo mu v poslednom období urobilo obrovskú radosť.

Nablýskaná OSLAVA Olivera Andrásyho: Plné stoly gurmánskych lahôdok a DAR, ktorý si dá sám! (Zdroj: NL/TH)