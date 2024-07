Oliver Andrásy si užíva leto v domácom bazéne (Zdroj: FB Oliver Andrásy)

Oliver Andrásy s manželkou si letné mesiace užívajú plnými dúškami. „Jednak preto, že je krásne a jednak preto, že ako spokojní dôchodcovia máme na to dosť času. (Kedysi bolo tiež často krásne, ale celé dni som presedel v strižni alebo za počítačom.) Teraz? Cez deň bazén a večer grilovačka; kalamáre, chobotničky, stejčík.... Potom paela. Občas s vnúčencami, občas bez nich“, napísal koncom júna na sociálnej sieti Andrásy.

Včera pridal ďalší status a takto popísal situáciu u nich doma: „Aj v našej rodine občas zažívame krušné chvíle, ktoré neraz prerastajú aj do búrlivých protestov. Ako napríklad táto vzbura všetkých troch mojich vnučiek,“ napísal na sociálnej sieti Oliver Andrásy. Producent a scenárista totiž v lete spolu s manželkou často trávia chvíle so svojimi vnúčatami. „Denno-denne sme s vnúčencami. Najstaršia Karolína miluje bazén, je v ňom veľmi rada a je naozaj ťažké ju z neho dostať von“, prezradil Andrásy pre Topky. Keďže má teraz prázdniny, využíva možnosť tráviť dni u starých rodičov a bazén si náramne užíva.

Najmladšia Izabela jej kráča v pätách a z trojice vnučiek je vraj najväčší špekulant: „Má najlepšie hlášky, neraz povie – Tak čo, ideme spať, darebáci?“, smeje sa Andrásy a dodáva: „Jej už z očí šľahajú šibalské plamene“.

Andrásyho pestrý dôchodok: Kalamáre, chobotničky, stejčík a VZBURA vnučiek! (Zdroj: NL/FB)

Nie bazén, ale more si užila so starými rodičmi stredná vnučka Natália. Na prelome júna a júla s nimi strávila týždeň v Turecku. O Side vraj stále básnila, lebo v Turecku je podľa nej najlepšia dovolenka. Vybrali sa teda do rovnakého hotela ako pred dvoma rokmi, pretože im tam vyhovovalo more, bazény aj výborná strava. Medzitým sa v ňom však preorientovali na nemeckých turistov, takže aj podvečerné programy boli v nemeckom jazyku a s nemeckými pesničkami, ktoré našinci veľmi nepoznajú.zhodnotil Andrásy s tým, že Natália ťažko prežívala, že nemohla ísť večer tancovať či poskakovať po javisku.

Možno sa jej to podarí na ďalšej dovolenke. Ale zrejme až budúci rok, lebo v septembri začne chodiť do prvej triedy a Andrásyovci už toto leto dovolenku neplánujú. „Deťom stačí bazén a náš dom. Majú tam luxus a pohodlie“, hovorí na margo starostlivosti o vnúčatá producent. Oni sami si ale oddych po lete neodoprú. Už teraz plánujú zájazd na koniec septembra či október, kedy už slovenské bazény väčšinou zívajú prázdnotou. Každopádne si ešte vychutnajú letný júl a august, a to aj v spoločnosti svojich priateľov. Patria k nim aj Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný, ktorí aj s dcérkou Ellou prišli Oliverovi zablahoželať k jeho nedávnym meninám. „Je to veľmi jemnunké a spôsobné dievča, taká princeznička", rozplýval sa Andrásy na margo Elly, s ktorou si jeho vnučky veľmi rozumejú. No nie je to parádny život?

Oliver Andrásy si užíva leto s vnúčatami (Zdroj: FB Oliver Andrásy)