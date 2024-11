Neuveríte, akej zvláštnej ZÁĽUBE prepadla Kate: Princ William len nechápavo krúti hlavou!

Princezná Kate. (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Odmalička bola vedená k športu, bez ktorého si nevie predstaviť svoj život. Veľmi však princeznú Kate (42) baví jedna činnosť, ktorá nie je až taká bežná medzi ľuďmi. Ak by ste čakali pochopenie zo strany Williama, opak je pravdou. Princ to rešpektuje, no nerozumie vášni svojej manželky.

Hoci priznala, že jej manžel označil jej koníček za „bláznivý“, ona si z toho ťažkú hlavu nerobí. Podľa Daily Mirror miluje túto činnosť a nedá na ňu dopustiť takmer kedykoľvek, keď sa dá. Ako sama priznala, pre svoj odvážny koníček je taká zanietená, že by sa mu venoval aj v tme, ako prezradila v podcaste Mikea Tindalla „The Good, The Bad and The Rugby".

Kate žije veľmi aktívnym životom po boku manžela princa Williama a ich troch detí. Ako rodina splu radi trávia čas vonku bez ohľadu na počasie. Je tu však jedna z najobľúbenejších zábav, ktorej holduje princezná, no od Willama je na míle vzdialená.

„Pamätám si, aká som bola fyzicky aktívna, či už išlo o chôdzu, lezenie, plávanie v Škótsku od mladého veku. Moji rodičia nás vždy viedli k tomu, aby sme boli fyzicky aktívni a športovali a povzbudzovali nás v tímových športoch a v skúšaní nových vecí," uviedla Kate.

Princ William so svojou manželkou Kate. (Zdroj: SITA)

Následne sa podelila o svoju lásku k plávaniu. Na prvý pohľad na tom nie je nič nezvyčajné až na jeden detail. Princezná zbožňuje plávanie v studenej vode, ktorá má mnoho zdravotných výhod. Ponoriť sa do vody vonku počas zimy, to je niečo pre ňu!

„Plávanie v studenej vode, pričom, čím chladnejšia, tým lepšie, jednoducho milujem. William mi hovorí, že som blázon. Išla by som do vody v tme alebo pokojne aj keby pršalo. Zbožňujem to," neskrývala nadšenie princezná.

William a Kate majú športového ducha a obaja sú súťaživí. Nabádajú k tomu svoje deti, princa Georgea, princeznú Charlotte a princa Louisa. Svoje ratolesti tiež učia, aby vedeli prehrávať a zmierili sa s tým, ak k tomu náhodou dôjde v ich životoch.