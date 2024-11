Životný projekt tanečníčky Katky Jakeš: Zlanárila známeho miláčika žien!

Katarína Jakeš (Zdroj: Ján Zemiar)

Katka bola šesť rokov na materskej dovolenke a stále plní úlohu matky na plný úväzok. Napriek tomu, že je mamou dvoch detí, dcérky Izabelky a synčeka Bruna, rozhodla sa splniť si svoj sen a pustila sa do veľkolepého a časovo náročného projektu Love2Dance. „Jedinou cestou, akou urobiť takýto veľký projekt, bolo pre mňa ho naplánovať a rozložiť v čase,“ prezradila. „Za normálnych okolností by nám na spustenie projektu stačil trištvrte rok a už to bude rok a pol, čo sa tomu venujeme.“

Najlepšie veci podľa Katky vznikajú na materských dovolenkách a všetko nasvedčuje tomu, že to bude aj prípad krásnej tanečníčky. „Mám ten pocit, keď sledujem ženy, že sa vracajú k tomu, čo ľúbia robiť a myslím, že toto bude aj môj prípad. Pretože ja som sa naozaj vrátila k podstate spoločenských tancov, študovala som, ako vznikli tie tance, nachádzala som v tom rôzne príbehy a súvislosti a vlastne o tomto všetkom bude tanečná šou Love2Dance,“ odhaľuje Katka pozadie príprav, ktorému dala doslova všetko!

Katka chce predstaviť spoločenské tance na najvyššej kvalitatívnej a profesionálnej úrovni, diváci sa však môžu tešiť aj na príbeh. „Budeme tam mať aj herca, ktorý bude jednotlivé tanečné sekvencie prepájať, on bude mať svoj vlastný príbeh. Ja sa veľmi teším a dnes to môžem povedať, že našim hercom je Marek Rozkoš, ktorý sa na túto úlohu veľmi hodí a bol z nej nadšený.“ Nadšenie však neskrývala ani bývalá tanečníčka, čím ju teda herec očaril? „Pozerávali sme seriál, v ktorom hrával, a napadlo paradoxne môjho muža, že on by bol náš vhodný herec.“

Katkin manžel trafil výberom do čierneho a svoju krásnu manželku podporuje aj v projekte Love2Dance. „Môj manžel mi už dva roky hovoril, že poďme to spraviť, v tom si dobrá, zaslúžiš si to, ale zaslúži si aj svet vidieť, čo máš v hlave o tanci.“ V rozhovore Katka prezradila nielen pikošky z príprav, ale aj zo súkromia. Odhalila, ako sa jej život zmenil odkedy je mamou a aj to, čo prednedávnom zažila za dlhé roky po prvý raz!

Životný projekt tanečníčky Katky Jakeš: Zlanárila známeho miláčika žien! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)