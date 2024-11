Martin Mňahončák (Zdroj: STVR)

Martin Mňahončák je skvelý herec, manžel aj otec dvoch dcér. Keďže majú 4 a 5 rokov, ideálnym rande s manželkou by vraj bolo vo dvojici a hocikde. "Hlavne byť sami", priznal so smiechom a prezradil aj to, ktorá časť ženského tela ho najviac fascinuje.

V samotnej relácii však padla aj téza - čím viac času trávi svokra s nevestou, tým viac jej robí zle. Je to fakt alebo mýtus? Hostia v štúdiu to začali zvažovať a obľúbený herec Martin Mňahončák skonštatuje, že jeho vzťah so svokrou je vynikajúci a to isté si myslí aj o vzťahu svojej ženy s jeho mamou. Nečakane však prizná, že za rozvod môžu vždy dvaja! Koho tým však myslel? Pozrite si v ukážke, čo sa u nich doma prihodilo a nenechajte si ujsť aj množstvo ďalších zábavných momentov už v sobotu večer o 20.30 na Jednotke v relácii Záhady tela!

Mňahončák sa NEMÔŽE rozviesť! Priznal dôvod: Puknete smiechom! (Zdroj: STVR)