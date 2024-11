Toto je najkrajší muž sveta! Obrovský úspech: Man of The Year 2024 je Slovák

Kevin Mruškovič (Zdroj: Instagram K.M.)

THAJSKO – Víťazstvo má vo vrecku! A s ním aj titul Man of The Year 2024.

Neuveriteľné sa stalo skutkom! V týchto dňoch sa konala v Thajsku svetová súťaž mužov MAN OF THE YEAR 2O24. Slovensko na nej v ďalekom Chiang Mai zastupoval Kevin Mruškovič, ktorý zaujal natoľko, že si zo súťaže odniesol svetové prvenstvo! Pri pohľade na jeho vymakané telo sa ani niet čomu čudovať. „Vo finále, do ktorého postúpilo 20 mužov sveta, podľa poroty bol vo všetkých kategóriách najlepší a jednoznačne zvíťazil,“ povedal pre Topky.sk na margo víťazstva Jozef Oklamčák. „Je to obrovský úspech pre moju agentúru a celé Slovensko. Od roku 1995, odkedy sa venujem aj súťaži mužskej krásy, je to prvé svetové víťazstvo slovenského delegáta. Slovensko má SVETOVÉHO MUŽA ROKA 2O24 . HURÁ! HURÁ! HURÁ! BLAHOŽELÁM a už sa teším na MRUŠKOVIČ PARTY v Trnave,“ teší sa z víťazstva Oklamčák.

Man of The Year 2024 je Slovák!

Kevin Mruškovič nie je celkom neznámy. Už nie raz predvádzal na rôznych módnych prehliadkach, kde zastupuje Lombardi Fashion House. Naposledy to bolo len nedávno na Bratislavských módnych dňoch začiatkom októbra.

Kevin Mruškovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Taktiež to nie je jeho prvé víťazstvo. Minulý rok v máji reprezentoval Slovensko na svetovej súťaži Mister Fitness SuperModel World 2023 vo Vietname, odkiaľ si dnes 22-ročný Trnavčan odniesol až dva tituly. Stal sa najsexi telom sveta a zároveň si vybojoval aj titul 2nd Runner (3. miesto). Poznáme ho však aj z módnych prehliadok.