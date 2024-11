Martin Harich 15 rokov po SuperStar: Kariéra v zahraničí a… SVADBA?! Pozrite na tú krásnu ženu

Predstavenie nového klipu Celeste Buckingham. Takto to vyzeralo počas večera (Zdroj: Ján Zemiar)

Martin Harich sa preslávil v súťaži Česko Slovenská SuperStar, kde skončil na 4. mieste. Postupne sa jeho kariéra rozbehla, v roku 2016 zahviezdil v šou Tvoja tvár znie povedome a úspešný bol aj v britskom X-Factore. Ako sám vraví, so svojim životom je spokojný: „Žije sa mi fajn, pretože mám okolo seba ľudí, ktorých mám rád a robím to, čo ma baví.“

A to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Absolvoval napríklad púť do Santiago de Compostely či pobyt v Čín. Necíti sa však byť odtrhnutý od domova. „Relatívne veľa cestujem, to je pravda, ale vždy sa z tých ciest vrátim naspäť, pretože to považujem za taký next level cestovania – nasať tie veci vonku, ale úplne tam neostať. Lebo čím viac človek cestuje, tým viac si je vedomý, že doma, napriek všetkému, čo sa tu deje, je to taký kompakt.“

Spevák sa spoločne so svojou priateľkou Patríciou usadil na vidieku a toto rozhodnutie si nevie vynachváliť. „My sme sa odsťahovali na dedinu a to je taký náš bunker, z ktorého robím tie cesty za hudbou v rámci Európy,“ prezrádza charizmatický spevák. Jeho priateľka však už s ním necestuje tak často ako predtým. „Ako kedy, je to tak 50:50. Cestuje, ale už niekedy po tých 10 rokoch sa jej ani so mnou nechce úplne cestovať, takže ostane doma a stará sa o naše hniezdo,“ hovorí s úsmevom.

Martin má však viac dôvodov na radosť a jedným z nich je aj jeho hudobná kariéra. „Mám taký pocit, že ma to baví stále viac a viac, ako plynú tie roky. Už to bude 15 rokov od SuperStar, čo je šialené, ako to letí. Robím dosť veľa spoza opony, to znamená, že píšem pre mojich kamarátov hudbu. A do toho mám kapelu,“ delí sa o svoje pocity.

Nedávno sa spevák objavil na krste videoklipu Celeste Buckingham, s ktorou v minulosti niekoľko rokov tvorili pár. Čo prejde jeho vnútrajškom, keď sa stretnú? „Nám vychádza budúci mesiac pesnička, ktorú sme presne o tomto urobili. Myslím, že 4 roky sme boli spolu od SuperStar a obaja sme odvtedy urobili kusisko roboty aj veľké kroky vo svojich životoch... Myslím si, že je super, že Celeste je stále veľmi dôležitý človek v mojom živote a vychádzame spolu úplne parádne,“ nešetrí slovami chvály Martin.

To, že majú skvelý vzťah dokázal aj svojou účasťou na krste. „Dnes vydáva videoklip, ale okrem toho táto akcia má ešte veľmi pekný ďalší podtón, pre ktorý som tu. Pretože baviť sa o duševnom zdraví je podľa mňa veľmi dôležité a je dôležité sa o tom baviť aj navonok. Častokrát je trochu podceňované a ešte možno niekedy viac ako to fyzické. Som rád, že som tu, že ju môžem podporiť,“ vyjadril sa Martin. Reč sa však zvrtla aj na to, či jeho priateľka Patrícia na Celeste nežiarli. A tu nás Martin svojou odpoveďou poriadne zaskočil! Krásna tmavovláska sa totiž už nejaký čas pýši titulom snúbenica, padli aj slová o svadbe!

Spokojný Martin Harich 15 rokov po SuperStar: Kariéra v zahraničí a… SVADBA?! Aha, na tú krásnu ženu (Zdroj: NL/TH)