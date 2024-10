Pamätáte si na TÚTO známu exmarkizáčku? Odišla pred 25 rokmi... Aha, ako teraz vyzerá!

Anna Ghannamová (Zdroj: TASR)

Anna Ghannamová bola kedysi externou redaktorkou televízie Markíza, krátko moderovala reláciu Sito a tiež komentovala politické dianie v programe Na Slovensku je to tak. Z tejto televízie odišla v roku 1999. Jej syn Adel Ghannam sa vydal v maminých šľapajach. V Záhorskej Bystrici pracoval ako redaktor, ktorého si pamätajú mnohí.

V auguste tohto roka dal však po 3 rokoch výpoveď. „Jedna z mojich prvých spomienok, ktoré mám, je svietiaci nápis ON AIR z Markízy. Pamätám si inštrukcie mojej mamy, keď som ako štvorročný behal po chodbách v Záhorskej Bystrici. Môžeš ísť hocikam ale sem nikdy, keď svieti červené svetielko," zaspomínal si, keď do televízie chodieval ešte so svojou mamou.

Anna sa od čias dávno minulých veľmi zmenila. Imidž, v ktorom sa kedysi ukazovala na obrazovkách zahodila. Na Instagrame zverejnila FOTO, ktorá poukazuje na to, ako vyzerala v minulosti a ako vyzerá dnes. Teraz je z nej krásna upravená dáma, ktorá dokazuje, že vek je len číslo. Pozrite!

Anna Ghannamová kedysi a dnes (Zdroj: Instagram AG)