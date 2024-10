PRVÉ VYSIELANIE novej moderátorky Na telo: Politickú diskusiu môderovať VÔBEC NECHCELA!

(Zdroj: Tv Markíza)

V máji tohto roka došlo v živom vysielaní Markízy k momentu, ktorý nenávratne zmenil podobu relácie Na telo. Moderátor Michal Kovačič sa totiž rozhodol verejne prehovoriť o fungovaní spravodajstva. To jeho zamestnávateľa nahnevalo natoľko, že spoluprácu s ním okamžite ukončil. Po piatich mesiacoch sa relácia na obrazovky opäť vrátila.

A s viacerými zmenami. Tou najvýraznejšou je rozhodne nová moderátorka Karolína Lacová, ktorá do modro-žltej televízie prišla z verejnoprávnej STVR. Práve tam si prvýkrát vyskúšala moderovanie politickej diskusie... Pôvodne to však vôbec nechcela.

(Zdroj: Tv Markíza)

„Prvá príležitosť prišla v mojom predchádzajúcom zamestnaní. Robila som v Slovenskom rozhlase, kde ma do toho v podstate donútili – ja som sa bránila, bránila, no nakoniec z toho bolo, že to budem robiť. Bolo to také rozhodnutie zhora, za ktoré som dnes vďačná,“ priznala v rozhovore pre markiza.sk. Pôvodne sa pritom o politiku vôbec nezaujímala. „Začínala som robiť rezort spravodlivosti, nejakú chvíľu som sa venovala zdravotníctvu. Až posledné roky, keď som bola v rozhlase, prišli väčšie príležitosti viesť politické debaty,“ priznala.

A aký je jej cieľ v Na telo? „Najväčší rešpekt mám z toho, aby divák dostal komplexnú informáciu, aby sme splnili služby pre diváka. Aby dostal zodpovedané to, čo chce počuť a aby sme priniesli obraz o tom, v akom stave je napríklad zdravotníctvo, v akom stave sú verejné financie. To sú oblasti, ktoré sa týkajú každého z nás,“ dodala. Diváci však moderátorke po prvom vysielaní radia, aby hosťom menej skákala do reči, no zároveň aby diskusiu držala pevne vo svojich opratách a keď je to potrebné, aby zakročila.

Karolína Lacová (Zdroj: TV Markíza)