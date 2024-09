Vincze dostal od Markízy STOPKU: V Let's Dance ho nahradí TÁTO známa Slovenka!

Viktor Vincze na finále Let´s Dance (Zdroj: Ján Zemiar)

„Televízia Markíza prenáša najobľúbenejšiu šou z televíznej obrazovky do športových hál. Priaznivci Let’s Dance tak uvidia program naživo v javiskovej podobe. Veľmi sa tešíme, že môžeme s Markízou priniesť dobrú náladu ľuďom na celom Slovensku,“ povedal Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza.

Let’s Dance turné bude plné tých najväčších hviezd, ktoré zažiarili v tanečnej šou. K Nele Pociskovej, Jánovi Koleníkovi, Janke Kovalčíkovej, Gabriele Marcinkovej, Adamovi Bárdymu, Jakubovi Jablonskému, Vratkovi Sirágimu, Jánovi Tribulovi, Anne Jakab Rakovskej sa pripoja aj Juraj Loj, Zuzana Kubovčíková Šebová a manželia Ivana a Marián Gáboríkovci. „Verím, že sa nám podarilo dať dokopy správny mix osobností, a že na parkete predvedú nielen úžasné tanečné čísla, ale vytvoria aj neopakovateľnú atmosféru plnú radosti a pozitívnej energie,“ doplnil Michal Borec.

Juraj Loj, Natália Horváthová (Zdroj: Ján Zemiar)

V každom meste sa predstaví 10 tanečných párov, ale už teraz sa diváci môžu tešiť na stálice, ktoré zažiaria vo všetkých predstaveniach a to na Jána Koleníka, Jakuba Jablonského alebo Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú.

Hodnotenie výkonov tanečníkov bude v rukách trojice skúsených porotcov. Na všetkých podujatiach sa na porotcovskej stoličke objaví nekompromisný Ján Ďurovčík, ktorý bude doplnený ďalšími známymi osobnosťami ako sú Adela Vinczeová, Tatiana Drexler, Petra Polnišová, Vladimír Kobielsky a Atilla Végh. Príležitosť podporiť svojich favoritov však dostanú aj diváci, ktorí si budú môcť prostredníctvom SMS hlasovania zvoliť kráľa a kráľovnú tanečného parketu konkrétneho predstavenia.

Porota v Let´s Dance (Zdroj: psc)

Celým turné bude sprevádzať charizmatická moderátorská dvojica – Tina a Lucia Hlaváčková, ktorá sa postará o jedinečnú atmosféru a skvelú zábavu. „Let´s Dance som z pozície diváka a teraz účinkujúcej vždy vnímala ako unikátnu šou, ktorá prináša radosť, nadšenie, zábavu a plno prekvapení. Na turné budú podľa mňa všetky emócie ešte intenzívnejšie, pretože sa zíde skvelá partia spolu s jej najväčšími fanúšikmi. Veľmi sa na tento zážitok teším,“ povedala moderátorka Lucia Hlaváčková.

„Teším sa, že ma televízia Markíza oslovila s ponukou účinkovať v tomto výnimočnom projekte, ktorý tu ešte nikdy nebol. Myslím si, že nás všetkých čaká veľký zážitok. Nielen nás účinkujúcich, ale aj publikum a ľudí, ktorí si kúpili vstupenky. Je to projekt, ktorý odjakživa prináša ľudom radosť a možnosť zažiť to celé naživo to ešte znásobí,“ prezradila speváčka Tina.

Tina (Zdroj: Ján Zemiar)