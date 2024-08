Po Kovačičovi KONČÍ ďalšia známa tvár v Markíze: Televízne noviny prídu o zvučné meno!

Končí aj tento redaktor! (Zdroj: pixabay.com)

Adel Ghannam bol dlhoročnou súčasťou televízie Markíza. Ako však včera večer avizoval, v práci dal výpoveď po troch rokoch. Po moderátorovi Michalovi Kovačičovi tak odchádza ďalšia známa tvár. Pracoval na pozícii redaktora, a tak divákom prinášal najrôznejšie reportáže. No napriek všetkému pozitívnemu i negatívnemu sa rozhodol dať Markíze zbohom.

„Toto rozhodnutie sa vo mne rodilo niekoľko mesiacov,“ ozrejmil. „Vzhľadom na nostalgiu, ktorá sa mi so značkou spája, ma to mrzí. Vzhľadom na kolektív tých najúžasnejších ľudí, s ktorými som mal kedy česť pracovať, ma to mrzí oveľa viac. Je však čas sa posunúť ďalej," uviedol. Priznal však, že z médií neodchádza. Celé Adelovo vyjadrenie, ako aj dôvod, prečo odchádza, nájdete v galérii.

Adel Ghannam dal v Markíze výpoveď (Zdroj: Instagram AG)