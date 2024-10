David Key ukrýva svoje bohatstvo v Egypte: Zo škandálov vyťažil a zaobstaral si... Wau!

(Zdroj: Facebook D.K.)

„V prvom rade, ja som absolútne túto ponuku neprijal. Ja som hovoril, ja netuším, čo je MMA, nemám rád bitky, nemám rád násilie... ale ako sa hovorí, za peníze v Praze dům, tak to znamená, že bolo zaplatené a na základe tej sumy som sa rozhodol, že prijímam,“ priznal úprimne David, čím viac ako otvorene prezradil, že finančná stránka bola pre neho kľúčová.

Súboje v ringu sú dosť tvrdé. Napriek tomu sa pustil do tréningov s odhodlaním.vyjadril svoju motiváciu a túžbu dokázať niečo svojim blízkym. Otvorene však priznáva, že reakcia jeho mamy bola iná.usmial sa David, ktorý si cení podporu najbližších aj napriek ich obavám.

Už samotné tréningy pre neho neboli prechádzka ružovou záhradou. „Zatiaľ mi to ide tak, že prvýkrát zasahovala sanitka, lebo som dostal do brucha... Ale beriem to tak, že je to tréning, je to tvrdé a potreboval som tú kopačku, aby som zistil, čo ma môže čakať priamo v tom ringu. Druhýkrát sa mi stala taká vec, že...“ opísal svoje náročné začiatky v príprave na zápas. Napriek nepríjemným skúsenostiam ho to neodradilo. David má jasno v tom, prečo sa rozhodol pokračovať a v rozhovore naznačil aj to, aká suma mu za účasť v ringu pristane na účte!

