David Key (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - Jedno prekvapenie za druhým! Spevák David Key nedávno šokoval plánovanou účasťou v Celebrity Combat, no to nebolo jediné prekvapenie, ktoré si pre fanúšikov pripravil. Preriekol sa totiž, že v jeho živote je nový muž a on už viac nie je single.

David Key sa na stretnutí účastníkov Celebrity Combat nechtiac priznal k novej láske. Keď sme sa ho opýtali, či prezradí meno svojho priateľa, jeho odpoveď bola jasná: „Zatiaľ nie. Je známy a mne to veľmi poškodilo. Akonáhle človek ukáže niekoho, svojho partnera, tak môže očakávať iba jednu vec, že im to ľudia zničia. Tak isto som to mal s Miňom z Farmy, akonáhle sme to dali von, bol prúser.“

Napriek opatrnosti však predsa len odhalil niečo viac. Jeho nový partner sa pohybuje v šoubiznise a je viac ako známy a to najmä v susedných Čechách. Nuž a keďže umelec je povestný aj svojimi naštrbenými vzťahmi s našimi celebritami, boli sme zvedaví, či je niekto, kto mu leží aktuálne v žalúdku. A vyzerá to tak, že tu dal tiež na rady svojej novej lásky.prekvapuje svojimi slovami kontroverzný spevák. Zdá sa, že Davidovi nový vzťah prospieva a miesto škandálov sa chce vrátiť k spevu! V rozhovore dokonca padla aj zmienka o duete! Žeby bol jeho novou láskou známy český spevák?

David Key robí o FRAJEROVI tajnosti, no aha… UPS! To čo nechcel, omylom prezradil! (Zdroj: NL/TH)