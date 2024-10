David Key (Zdroj: psc)

Spevák David Key nepatrí práve k umelcom, ktorých by nesprevádzali škandály. Nedávno sa v médiách objavili správy o výhražkách likvidáciou, šokoval pohrebom, ktorý si zorganizoval na vlastné narodeniny a celé Slovensko pozná aj veľmi ostrý konflikt s jeho dobrou kamarátkou Mirkou Fabušovou, kde sa skloňovalo aj násilie. Tá však nie je zďaleka jediná, s ktorou si skočil do vlasov. Po jeho účasti v relácii Bez servítky si na meno nevedel prísť ani s Norou Mojsejovou. Dnes je zdá sa, všetko inak. „By ste sa čudovali, ja to teraz odhalím. My sme sa s Norou pohádali a veľmi dlho sme sa tvárili, aj sa tvárime, že sa nebavíme – prepáč, Nora. Áno, bavíme sa už,“ prezradil David s úsmevom.

A prvý, kto chcel zakopať vojnovú sekeru bol práve David a prezradil aj dôvod. „Koniec koncov som usúdil, že prečo by nám jedna reality show mala pokaziť nejaké priateľstvo. Mali sme sa radi, pomáhali sme si a... a ja ju mám fakt rád,“ netají sa pohnútkami na uzmierenie spevák. David tiež prezradil, že Nora mu poskytla cenné rady, ktoré si postupne začína uvedomovať: „Dala mi také rady, ktoré... až teraz mi dopína, že čo mi ona hovorila, to sa mi všetko deje.“ Spevák však vo svojej úprimnosti pokračoval aj ďalej. A v rozhovore prezradil aj to, že ho Nora dokonca varovala aj pred podaktorými ľudmi zo šoubiznisu.

David Key KONEČNE o Nore Kabrheľovej: Tak ja to teraz PREZRADÍM! (Zdroj: NL/TH)