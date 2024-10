Andrea Pállfy Belányiová (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - Čaro nechceného! Problémy so zvukom v živom vysielaní!

Keď moderátorov zradí technika, dostanú sa do prekérnej situácie. Presne takú zažila v stredu popoludní Andrea Pállfy Belányiová a pre Spravodajskú televíziu JOJ 24 to boli naozaj krušné chvíle. V živom vysielaní totiž haproval zvuk a technici to museli riešiť priamo počas vysielania. Moderátorka Andrea Pálffy Belányiová rozprávala na praskajúci mikrofón bez výsledku a chvíľami pôsobila doslova ako "ryba na suchu". Nenechala sa však vyviesť z miery a moderovala spravodajský blok s pokojom ďalej. Nevyrušil ju ani zvukár prechádzajúci za chrbtom, ktorý sa snažil situáciu promptne zachrániť. Tomu sa hovorí profesionál na svojom mieste!

„Počas živého vysielania spravodajského bloku televízie JOJ 24 došlo k technickým problémom so zvukom. V krátkom čase sme problém vyriešili,“ znie oficiálne stanovisko TV JOJ, ktoré nám poskytla hovorkyňa televízie Lucia Tuhelová. Nuž, stávajú sa aj také prípady

TRAPAS na Jojke: Andrea Pálffy Belányiová ako ryba na suchu! AHA, ako zareagovala na kiks (Zdroj: NL)