Nádherné gesto slovenskej speváčky: Stretla dievčatá z detského domova a... Och, TOTO vás DOJME!

(Zdroj: Instagram S.H.)

BRATISLAVA - Sima Hegerová patrí medzi najobľúbenejšie slovenské speváčky súčasnosti. Hoci si v jej tvorbe to "svoje" nájde takmer každý, obdivujú ju najmä mladšie ročníky. A pre mnohých tínedžerov je doslova ikonou. Speváčka im ale nezostáva nič dlžná a to, čo jej fanúšikovia dávajú, im s láskou a pokorou opláca. Dôkazom toho je aj jej najnovšie gesto... Och, tak to je krásne!

Hoci sa tým Sima tak úplne neprezentuje, už neraz pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú. Viackrát sa dokonca stalo aj to, že ak jej napísal niekto v núdzi, speváčka neváhala a podala pomocnú ruku. No a najnovšie svoje veľké srdce ukázala opäť. V obchode v Piešťanoch totiž stretla tri dievčatá z detského domova.

Zrejme ani netreba dodávať, že mladé slečny boli náhodným stretnutím so Simou absolútne ohúrené. So svojou hviezdou sa dali do reči a to ešte netušili, čo sa bude diať ďalej. „Chcela som si kúpiť jednu drobnosť a tam som stretla tieto tri kvetinky. Po chvíľke rozprávania, keď so mnou prechádzali celý obchod, som sa dozvedela, že sú z detského domova. Celý čas sa pýtali na moje auto, na Te**u, tak som ich kúsok odviezla," opísala Sima. A tam sa jej špeciálna pozornosť pre malé fanúšičky neskončila.

Dievčatá následne pozvala na svoje vystúpenie. „Snáď prídu na koncert v Piešťanoch, sľúbila som, že keď presvedčia pani vychovávateľku, tak im darujem vstupenky na koncert. Tak snáď sa tam vidíme," napísala Hegerová, ktorá sa z tohto nečakaného stretnutia veľmi teší.

„Ja len, že tie najjednoduchšie veci vedia ľuďom spraviť takú radosť, že potom z toho žijem ešte dva dni a s úsmevom si pozerám fotku," dodala speváčka na sociálnej sieti Instagram a k svojim slovám pridala aj spoločný záber zo spomínanej jazdy autom. Nuž... A presne takýmto umelcom sa právom hovorí, že sú skutočné "osobnosti"!

(Zdroj: Instagram S.H.)