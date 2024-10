Slovenská herečka pred mesiacom v TAJNOSTI porodila: Na svet priviedla dvojičky!

Dominika Morávková (Zdroj: Ján Zemiar)

V júni tohto roka sa na verejnosť dostala informácie, že Dominika Morávková je tehotná. Hovorilo sa, že čaká tretie dieťatko, no ako sa ukázalo, že porodila dvojičky. Radostnú správu priniesol TopStar. Dva maličké zázraky priviedla na svet už začiatkom septembra. Dala im naozaj nezvyčajné mená. Synčekov pomenovala Arun a Viam.

„S chlapcami sme už pár týždňov na svete alebo teda oni sú už pár týždňov na svete. Nechávala som si to pre seba, pretože je to veľmi krehké obdobie a táto fáza je pre mňa veľmi vzácna," prezradila pre jojkársky magazín. Keď im oznámili, že Dominika čaká dvojičky, radosť bola dvojnásobná, ale prišli aj obavy. „Ako dlhšie s tým pocitom, že vám prídu ďalšie dve bytosti do života, žijete, tak prichádza všeličo. Prichádza radosť, aj nejaké obavy. 4 deti - budeme potrebovať väčšie auto, väčšie bývanie, a tak. Zatiaľ nemáme ani väčšie auto, ani väčšie bývanie a zvládame to," dodala s úsmevom.

S manželom Jánom má dcéru Améliu, ktorú porodila v nemocnici a syna Damiána Huga, ktorého priviedla na svet doma. Tentoraz sa rozhodla pre pôrodnicu v Česku. „Vybrala som si nemocnicu v Čechách, pretože spĺňala nejaké moje kritériá, ktoré som mala. Mám z toho pekný zážitok a veľmi príjemných ľudí som mala okolo seba," uzavrela. Po prvýkrát zažila aj predpôrodný rituál. Gratulujeme!