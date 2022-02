Slovenská herečka rodila doma: Tajila to aj pred vlastnou mamou!

Dominika Morávková má doma dve deti - dcéru Améliu a syna Damiána Huga. Kým dievčatko sa narodilo v nemocnici, chlapček prišiel na svet priamo u umelkyne doma.

Práve pred dvomi rokmi sa Dominika rozhodovala, aký pôrod si zvolí. Damián sa narodil začiatkom marca 2020.

„Keď som sa rozhodla rodiť doma, bola to vtedy ešte veľká neznáma, išla som do toho intuitívne. Strach v mojom prípade nebol väčší ako dôvera v seba,” napísala na sieti Instagram s tým, že je prirodzené, že v takomto prípade cíti strach aj okolie. „Takže sme si s manželom nahlas povedali, čoho sa bojíme, a posilnili jeden druhému dôveru,” dodala.

Ďalším členom rodiny sa však so svojím zámerom radšej nezdôverila. „Vedela som, že keby som mojej mamine povedala, že to takto cítim, bála by sa o nás. Preto som zvolila cestu nepovedať jej o tom dopredu,” prezradila herečka, no zároveň svojej mame poďakovala za prijatie svojho rozhodnutia.

Ako ďalej dodala, nikoho týmto nenahovára na domáci pôrod, ani neopisovala hrôzostrašné zážitky z nemocnice. Jednoducho len cítila, že pôrod doma bol v tej chvíli pre ňu tou správnou možnosťou.