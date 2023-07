Slovenská herečka sa rituálne ZBAVILA placenty: Po 3 rokoch od pôrodu!

Dominiku Morávkovú Zeleníkovú môžete poznať z viacerých filmových počinov. Zahrala si napríklad v česko-slovenských drámach Špina či Pírko, ale aj v rozprávke Krakonošovo tajomstvo. Blondínka ukazuje nielen herecký talent, ale aj ten spevácky. Do roku 2022 bola súčasťou známej hudobnej skupiny S hudbou vesmírnou.

Kariéru však vymenila za rodinný život. Herečka je totiž dvojnásobnou maminou. Pred 7 rokmi priviedla na svet svoju prvorodenú dcérku Améliu. A o 4 roky neskôr k nej pribudol aj braček Damián Hugo, ktorého porodila doma za pomoci babice. No a teraz urobila naozaj nevšednú vec!

V týchto dňoch sa na sociálnej sieti priznala k tomu, že sa rituálne zbavila placenty z posledného pôrodu. „Premýšľam, ako toto preniesť do slov... Dávam pozornosť udalostiam v živote, ktoré majú pre mňa hodnotu a zmysel. Téma, ktorá sa ma bytostne dotkla, si vyžadovala pozornosť ženského kruhu, tak sme v prepojení s prírodou a našimi rodinami oslávili rituál placenty,“ zneli jej slová na úvod.

„Placenta je orgán, ktorý vzniká počas tehotenstva, s ktorým sme v prenatálnom období 10 lunárnych mesiacov v prepojení a symbióze. DÁVA NÁM počas vývoja v brušku mamy VŠETKO PRE TO, ABY SME SA MOHLI VYVÍJAŤ A NARODIŤ,“ bližšie informovala svojich fanúšikov. No a prezradila aj, prečo to urobila.

„Rituálom placenty som potrebovala dôležité dokončiť a obnoviť spojenie skrz ZEM, poďakovať prírode za jej dokonalosť, za prirodzený pôrod a zdravie našich deti, odovzdať jej späť so zámerom Hugovu placentu a nechať energiu života prúdiť ďalej,“ zverila sa. K svojmu príspevku pridala aj fotky, ktoré ukazujú, že placentu zahrabala do zeme.