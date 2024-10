Peter Lacho z Fragile nabonzoval Studenkovej Braňa: Zdena to musí mať doma pestré!

Skupina Fragile pokrstila album Petra Lacha Čiernobiely deň (Zdroj: Ján Zemiar)

Spevák Peter Lacho z a capelly Fragile prednedávnom poriadne prekvapil. Spevák vydáva vlastné CD, z ktorého sa tešia aj členovia skupiny. „Presne tak, stále som súčasť Fragile, neutrhol som sa úplne, ale rozhodol som sa, že si spravím aj tak sebe radosť a tak trošku si zahrám aj s nástrojmi, s plnou muzikou. Tak sa mi podarilo za posledné tri roky spraviť tento nový album,“ prezradil Peter na krste svojho CD.

Reakcie členov skupiny Fragile boli skvelé. „Boli prekvapení, nečakali to, ale ja už som to tak dlho pripravoval, takže potom som ich postupne na to navádzal a tešia sa so mnou, však to je jasné. Lebo sme všetci priatelia, sme všetci rodina, takže sa tešia,“ hovorí s úsmevom. A capella Fragile je známa nielen svojou jedinečnou hudbou, ale aj silnými priateľskými väzbami medzi členmi. „Sme už rodina 20 rokov, ja som už vo Fragile 12 rokov, je to neuveriteľné a sme fakt dobrá partia. Veľakrát sa o tom rozprávame, že je to také zvláštne spojenie, že sme spolu tak dlho a stále to funguje,“ priznáva Peter.

Samozrejme, aj u nich občas dôjde k názorovým výmenám. „Občas si povieme aj svoje názory, občas sa aj zvýši hlas, ale to je normálne aj v rodine, nie? Poháda sa človek a potom sa udobríme nejakým spôsobom. Takže vždy to skončí dobre,“ odhaľuje zákulisie vzťahov v kapele hudobník. Napriek tomu, že sú hudobníci telom i dušou, aj oni mávajú dni, kedy sa im nechce. „Je to pravda, občas sedíme v tej šatni dve minúty pred koncertom, hovoríme si – musíme? Ale potom, keď sa tam postavíme a začneme spievať, tak si hovorím, že máme šťastie, že máme takúto prácu, že sa môžeme tešiť v tej práci, že sa môžeme zabávať, má to zmysel,“ opisuje Peter momenty pred vystúpením. A kto je najväčší vtipkár v skupine? „Branko, jasné že Branko,“ prezrádza bez zaváhania. No zdá sa, že jeden člen kapely ide v jeho šľapajach... a vieme kto.

