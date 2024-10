STRACH Lucie Mokráňovej o 4-ročnú dcérku: Leží na traumatológii!

Lucia Mokráňová prežíva chvíle strachu (Zdroj: Instagram LM)

Strach rodiča o vlastné dieťa je jednou z najhlbších a najzdrvujúcejších foriem obáv, aké môže človek zažiť. Je to neustále napätie medzi nádejou a bezmocnosťou, keď sa srdce rodiča láme na kúsky. V takých chvíľach je láska, ktorá za bežných okolností prináša radosť a bezpečie, prepletená s úzkosťou a strachom o to najcennejšie v ich živote. Každý pohľad na nemocničné steny je pripomienkou toho, aká krehká môže byť ľudská bytosť, najmä keď ide o ich dieťa, pre ktoré by dali celý svet, len aby bolo v poriadku.

Svoje o tom vie aj Lucia Mokráňová, ktorá nemala pre svojich fanúšikov pozitívne správy. So 4-ročnou dcérkou Tali leží na traumatológii. „Ospravedlňujem sa, ale dočasne musím prerušiť prácu, ktorú som mala naplánovanú. Som s Talinkou v nemocnici," napísala k fotografii, kde svoju malú lásku drží za ruku. Na ruke mala pásku, na ktorej bolo vidieť, že sú práve na traumatologickom oddelení. Nič bližšie však neprezradila. Dnes sa svojim priaznivcom prihovorila opäť. „Unavená, ale v žilinskej nemocnici sa o nás krásne starajú," vyjadrila sa. Talinke prajeme skoré zotavenie a veľa síl.

