5 mesiacov po KRÁDEŽI u Mokráňovej: Takto to vyriešila!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Mokráňová v marci informovala o veľmi nepríjemnom zážitku. Z domu jej totiž nenápadne mizli veci. Okrádala ju vlastná upratovačka. Situácia, ktorá nastala, bola pre fitnessku hrozná a nikdy by si nepomyslela, že niečo také bude musieť vo svojom živote riešiť. „Jeden večer, moja intuícia, veci nikde... Mala som čas pretriediť komplet všetky veci a nikde to nebolo a bolo ich viacej, tak si hovorím, to neni možné. Tak keď som to zistila, a teda opäť som písala slečne, keď mala druhý deň prísť, že tie veci nemám, či ich nevidela, tak opäť zase, že nie,“ uviedla pred 5 mesiacmi.

„No a potom, keď som si začala teda pozerať sociálne siete, tak som našla jej profil, kde mala moje veci, videá v mojich veciach, fotky z nášho domu a vlastne slečna na to reagovala, že to je jej,“ pokračovala šokovane. Lucia nechápala, že ako jej môže takto klamať. „Ja som bola v šoku, začala som sa triasť, mne z toho bolo hrozne. Potom sa neskôr, samozrejme, priznala,“ dodala. Aktuálne kráska priznala, ako sa celá situácia nakoniec vyriešila.

„Fúhaa.. Toto obdobie mi radšej nespomínajte. Bola to pre mňa riadna príučka, že nemám veriť ľuďom, ktorí sa na mňa usmievajú. Ja vždy verím ľuďom a keď chcem niekomu pomôcť, verím, že to myslia tiež dobre. Avšak vždy, keď som chcela niekomu pomôcť, obrátilo sa to len na zlé. Takže som sa poučila až teraz. Bola to motanica. Boli na mña vyvijané tlaky a skúšali to na mňa aj cez city, ale to už sa nepodarilo. Vyriešilo sa to tak, že niektoré veci mi vrátila a potom som jej dala čas, aby mi zaplatila veci, ktoré zrejme predala, a to zaplatila. Takže som to uzatvorila a nechcem na to ani spomínať,“ priznala.