Herečka Krajčiová má pri otázke o dedičstve jasno: So sestrami majú veľké šťastie!

(Zdroj: Instagram H.K.)

Herečka Helena Krajčiová (49) opäť prichádza na scénu s poriadnou dávkou humoru a nadhľadu! V novej čiernej komédii Mama umrela dvakrát sľubuje nezabudnuteľný zážitok plný bláznivých situácií a ostrého vtipu. „No, my máme skúsenosť, že ľudia majú radi komédie, takže sme sa rozhodli naštudovať nejakú pre divákov. Máme rôzne predstavenia, ale občas je fajn, keď ľudia idú na takú 'crazy komédiu', toto je taký titul,“ prezradila herečka.

V hre stvárňuje postavu Rozálie, ktorá je pre ňu skutočnou výzvou. „Ja som taká trošku aj hlúpa, trošku aj naivná, trošku aj šmrncnutá takou pseudospiritualitou, takže taká...“ úsmevne opisuje svoju postavu. Samotné prredstavenie sa točí okolo peňazí, majetkov a dedičstva. Sú peniaze dôležité aj pre samotnú herečku? A ako veľmi? „Akoby z pozície človeka, ktorý ich má, tak nie, ale myslím si, že keď niekto žije na hranici chudoby, tak sa na to pozerá inak, takže sú dôležité…“

Jedným dychom však dodáva, že aj ona občas sníva o bezstarostnom živote. „Možno že mi to občas prebehlo hlavou pri príležitosti nejakého cestovania, asi mi neraz napadlo, aké je to príjemné vlastne nič nerobiť a nemať povinnosti, ale venovať sa len svojim vášňam,“ hovorí úprimne. Napriek tomu peniaze pre ňu nie sú rozhodne hybným motorom. „Skôr je u mňa ten hybný motív spoločnosť, s ktorou tú prácu absolvujem, a je pre mňa vždy lákadlo buď kolektív tých ľudí alebo dokonca aj akoby nejaká vnútorná sila toho samotného projektu,“ zdôrazňuje Helena. Reč sa však zvrtla aj na rodinné spory kvôli dedičstvu, ktoré vznikajú častokrát aj skôr, než sa vôbec dedičstvo rieši. Ako to je v rodine herečky, ktorá má dve sestry? Krajčiová vyšla s pravdou von!

Krajčiová - dedičstvo (Zdroj: NL/TH)