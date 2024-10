Martin Madej má zo syna obrovskú radosť: Ani sa nesnažili a podarilo sa!

Martin Madej (Zdroj: STVR)

Vyšlo to z neho nečakane! Martin Madej na otázku, či má rád kvízy, odpovedal jednoducho: „Mám, ale ako divák“, zasmial sa. A zároveň priznal, že najradšej ich hráva so synom Markusom, pretože má navrch, je múdrejší a sčítanejší: „Má 6 rokov snáď aspoň do ôsmich mi to vydrží“.

Martin bol hosťom relácie Záhady tela, takže zákonite musela padnúť aj otázka, čo si všíma na tele opačného pohlavia ako prvé. Odpoveď si vypočujte vo videu a dozviete sa v ňom dozviete aj to, či má ich syn našliapnuté na spev. „Má super sluch, krásne intonuje, krásne spieva, tancuje…“ vyratúva Martin, ktorého manželka Paulína Ištvancová sa ako speváčka tiež predviedla v jednej zo sérií SuperStar. Mal teda po kom zdediť talent. Či bude mať ale Martin dostatok času sa mu venovať, je otázne. Najnovšie sa totiž skupina Fragile, ktorej súčasťou je aj Martin, objavuje v novej relácii Sieň slávy ako hudobný hosť, čo je dosť práce. V každej relácii odznejú tri pesničky, špeciálne šité na mieru vkusu vzácnemu hosťovi. „My sme pri tom, ako naše hviezdy spovedá Vlado Kobielsky a je to pre nás naozaj česť. Občas som sa prichytil pri tom, že aj ľudí, ktorých poznám, napríklad pri Zuzke Kronerovej, ktorá mi bola profesorkou, som o nej veľmi veľa vecí nevedel...a bolo to pre mňa veľmi objavné,“ priznal Martin.

Vráťme sa však na začiatok, k Záhadám tela. Nechajte sa prekvapiť, ktoré svoje záhady tentokrát predstaví Martin Madej, ale aj ďalší hostia relácie: Lacko Cmorej, Zuzana Kubovčíková Šebová a Anikó Vargová. Sledujte zábavnú šou v sobotu o 20.30 na Jednotke.

Madej - záhady