ROZCHOD kontroverzného páriku: ZRUŠILI svadbu... Spája ich už len syn (1)!

PRAHA - O ich rozchode sa pošuškávalo dlhšie. Potvrdili to až teraz! Pred časom aj zrušili svadbu. No a spája ich už len ročný synček...

Reč je o kontroverznej dvojici Angie Mangombe a Pepovi Kůrkovi. Tí sa zúčastnili aj českej verzii Zámeny manželiek. Párik veľakrát pohoršoval verejnosť svojimi vyjadreniami, hlavne čo sa týka výchovy ich syna Rafaela, ktorého tmavovláska priviedla na svet minulý rok v júli. Zasnúbili sa v januári a mali naplánovanú aj svadbu, ale tú zrušili.

„Som k vám veľmi otvorená, a tak si myslím, že vám toto dlhujem, a chcela by som to povedať ešte skôr, než sa to k vám dostane z médií. Svadba sa ruší, nebude. Časom k tomu určite vydám nejaké vyhlásenie a porozprávame sa o tom, ale teraz sa musím sústrediť na iné veci v živote,“ napísala na svoj Instagram.

No a po všetkých zahmlievaniach hlásia rozchod. „Nie sme spolu. Je to naozaj čerstvé a zatiaľ o tom nechcem hovoriť,“ priznala otvorene influencerka pre Extra.cz. Dôvod, prečo im vzťah nevyšiel však neprezradila. Obaja si už zo sociálnych sietí stihli vymazať spoločné fotografie.