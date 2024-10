Známy slovenský milionár Rattaj: ŠOKUJÚCE slová o Jame Levovej... To NAOZAJ?!

Igor Rattaj (Zdroj: Archív TV Nova / Peter Žákovič)

BRATISLAVA - Milionár Igor Rattaj je stabilnou súčasťou markizáckej šou Jama Levova, kde investuje peniaze do rôznych projektov. Aktuálne odhalil aj to, čo bolo doteraz nezodpovedané. To fakt?!

Igor Rattaj je na Slovensku známy ako milionár. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal aj vďaka markizáckej šou Jama Levova. V relácii je stabilnou šúčasťou aj spolu s ďalšími "levmi" ako Tatiana Ondrejková, Milan Dubec, Igor Kolla, Juraj Fehervari. Princíp celej šou je veľmi jednoduchý. Účastníci šou predstavia svoj nápad či existujúci biznis piatim ostrieľaným investorom a tí ss rozhodnú či do projektu zainvestujú alebo je pre nich pasé. A rovnako ako aj ostatní investori, aj „šéf Tatier" dal peniaze do množstva projektov.

Aj keď má pri pracovnej vyťaženosti naozaj málo času, prijal pozvanie do pocastu Temné kecy. Zasadol tak do kresla k Jarovi Slávikovi a Jarovi Szabovi, ktorí ho vyspovedali. Načrtli aj tému markizáckej šou a slovenský milionár prezradil, ako to tam funguje. Rattaj poukázal na rozdiel medzi porotou v Česko Slovensko má talent a v Jame. „Rozdiel medzi vašou porotou a tým, čo je tu. V prvom rade my to robíme zadarmo a nielen to, že to robíme zadarmo, my tie projekty musíme ešte aj zaplatiť z vlastného," prezradil. Tým, že nedostávajú žiadne honoráre, je to autentické. „Tým pádom, že je to zadarmo, je to autentické. Robím to vo svojom voľnom čase. Vlastne neviem prečo, asi kvôli tej publicite," dodal.

(Zdroj: Archív TV Nova / Peter Žákovič)