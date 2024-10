PODVOD hviezdičky z Markízy? Ozvala sa jeho SNÚBENICA: Je to MANIPULÁTOR a NEVERA mu nie je cudzia!

(Zdroj: GettyImages)

Len čo sa Daniel Sklář objavil v šou Love Island, sociálnymi sieťami začali kolovať jeho fotky spred pár mesiacov. V Peru totiž požiadal svoju vtedajšiu priateľku o ruku. Nového bombshella tak diváci označovali za podvodníka a niet divu, že sa ho prostredníctvom moderátorky Zorky Hejdovej pýtali, ako sa má jeho snúbenica.

„To si nie som istý, pretože je to už pár mesiacov, čo sme sa rozišli. Stále to nemám úplne zrovnané, pretože sme sa podľa mňa zľakli práve toho zasnúbenia a toho finálneho kroku po tých rokoch. A trochu sme sa odcudzili a nejak to nedopadlo... Tak snáď sa má dobre,“ vyjadril sa pred kamerami s tým, že s ex tvoril pár približne 10 rokov.

(Zdroj: Instagram pajinabbey)

No a tá sa napokon ozvala tiež. A servítky pred ústa si rozhodne nedávala. „Samozrejme, je mi to extrémne nepríjemné, keďže som s Danielom strávila viac ako tretinu svojho života. Brala som ho ako svojho životného partnera a keď ma v marci požiadal o ruku, neváhala som a povedala som áno,“ uviedla na začiatok travel blogerka Pavlina.

„To som ale bohužiaľ netušila, že náš vzťah je jedna veľká lož a ilúzia (rovnako ako je jeho momentálne vystupovanie v Love Islande). Ako sa teraz ukázalo, Daniel je predovšetkým skvelý rečník a manipulátor a po celý čas nášho vzťahu žil dva životy a nevera mu zrejme nebola cudzia,“ pokračovala s tým, že je v absolútnom šoku z toho, čo v posledných dňoch vyplávalo na povrch.

Naráža zrejme na fakt, že sa okrem nej, ozvala aj Danielova údajná milenka, ktorá sa s ním stretávala v čase, keď ešte tvoril oficiálny pár s Pavlinou. Fakt, že je zadaný však pred ňou utajil. „A keď tvrdí, že nikoho nemá, klame. Ja som z dobrých zdrojov počula, že sú stále spolu, aj keď im to vraj veľmi neklape,“ vyjadrila sa pre TV Nova milenka Daniela.

A snúbenica dodáva, že toto by mu prejsť nemalo. Práve preto sa rozhodla vydať vyhlásenie. „To, čo urobil, nie je normálne a nemám pre to absolútne žiadne pochopenie. Jeho posadnutosť byť slávny a uznávaný očividne nemá hranice. To je všetko, čo k celej situácii chcem dodať,“ dodala s tým, že viac sa chce od bombshella dištancovať. „Posledná vec, ktorú poviem, je to, že Daniela snúbenica doma už nečaká.“