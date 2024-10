Helena Vondráčková (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Helena Vondráčková patrí k špičke nielen v susedných Čechách, ale obrovskú fanúšikovskú základňu má aj na Slovensku. Tých speváčka koncom novembra poteší veľkolepým koncertom s názvom Helena Vondráčková a přátelé, kde odznejú jej najväčšie hity a na koncerte vystúpia aj Sagvan Tofi či Olga Lounová.

Vek je ale veľmi citlivá vec. Dobehol v niečom aj spevácku legendu? „Neviem, či som v tejto fáze, ale trochu musím byť na seba opatrná, pretože sa mi podarilo spadnúť zo schodov. Nie, že by som bola pod vplyvom, ale šla som spať a boli sme na oslave a mala som krásne, dlhé krajkové šaty a na schodoch som ich prišliapla a naraz som sa rútila ani neviem ako.“ Speváčka skončila so zlomeným rebrom, no v nemocnici nešťastne skončil aj jej manžel Michal. „Pohár sa rozbil, voda sa vyliala a on vyletel bosou nohou na tie črepiny a letel zadnou časťou tela až dolu na zem a ešte do mňa vrazil, chudák,“ popisuje príhodu ako zo zlého filmu speváčka, ktorá je na scéne už viac ako 60 rokov. Čo by však odkázala svojmu mladšiemu ja? „Ži život plnými dúškami a užívaj si každú sekundu života.“ O to sa snažila po celý život aj speváčka, no boli sme zvedaví, či je niečo, čo v živote ľutuje. Spevácka legenda v rozhovore otvorila svoju trinástu komnatu.

Vondráčková ľutuje v živote jedinú vec: NAHLAS o tom takmer nikdy nehovorí!