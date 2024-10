Chcel urobiť dieru do sveta, skončil na ulici: Tanečník Laci Strike o najťažších chvíľach v živote

Laci Strike (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA – Toto by ste naňho nikdy nepovedali! Tanečník Laci Strike šokoval tým, ako za socializmu zháňal dobrú hudbu.

Ak chcel Laci Strike s tanečníkmi v začiatkoch kariéry zaujať dobrým tancom, potrebovali aj rovnako kvalitnú hudbu. Voľakedy dávno to však nebolo celkom jednoduché – prístup k zahraničným pesničkám bol veľmi obmedzený a v tom čase sa k nej nevedel vôbec dostať. Mal však kamaráta z Kanady, ktorý mu posielal kazety s perfektnou hudbou. Avšak spôsob, akým tie kazety posielal, bude dnes pre mladých ľudí absolútne nepochopiteľný a kuriózny: „Nebolo to jednoduché a pretáčali sme si to všelijako...“

Druhý príbeh, s ktorým sa Laci Strike zdôveril Petrovi Marcinovi a divákom, súvisí so životom v Barcelone, kde breakovali na ulici. Zo Slovenska odišli s tým, že mali peniaze vyslovene iba na cestu tam. „V Barcelone sme sa skúšali nejakým spôsobom uchytiť… ale bolo to náročné, nemali sme kde spať, ani čo jesť…“, vysvetľuje Laci. Preto urobili niečo, za čo by im voľakedy dávno odťali ruky. Vypočujte si príbehy tanečníka vo videu a nezabudnite sledovať ani talkšou Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Neskoro - Laci Strike (Zdroj: STVR)