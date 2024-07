POTVRDENÉ! Gyimesi priznal vzťah so Stankou z Ruže: Krásne slová... TAKTO sa zoznámili!

György Gyimesi a Stanislava Lučková (Zdroj: TV Markíza/Ján Zemiar)

KOŠICE - Hneď po tom, čo Markíza odvysielala finále šou Ruža pre nevestu, sa prevalilo, že to Stanke (31) a Radkovi (34) nevyšlo. Už po chvíli sa však začalo špekulovať, že v živote krásnej východniarky je iný muž - konkrétne politik György Gyimesi (43), ktorý to teraz aj oficiálne priznal. Takto sa zoznámili!

O tom, že dvojica spolu randí, sa špekulovalo niekoľko posledných týždňov. Nasvedčovalo tomu niekoľko indícií a informáciu potvrdzovali aj zdroje z okolia páru. No a aktuálne to už potvrdil aj samotný politik. Na adresu svojej milej povedal niekoľko krásnych slov a prezradil aj to, ako sa zoznámili.

Stanke a Radkovi vzťah zo šou nevyšiel. (Zdroj: Tv Markíza)

„Pravda je, že v Stanke som našiel spriaznenú dušu, moje alter ego, človeka, s ktorým chcem tráviť čas a s ktorým ma baví svet. Šťastné párty to takto robia,“ uviedol Gyimesi pre týždenník Plus 7 dní. Vďaka šou ju však nespoznal. „Priznám sa, že televízou nesledujem, a tak som nesledoval ani reláciu Ruža pre nevestu. So Stankou ma na moju žiadosť zoznámila moja sesternica,“ prezradil.

„Musím povedať, že som v nej spoznal mimoriadne citlivého, empatického človeka, pevne stojaceho za svojimi hodnotami, poznajúce svoju cennu a ktorého neskutočne dokáže trápiť nespravodlivosť. A to sa sochám, ako ju neprajníci s obľubou nazývajú, nestáva. To je vlastne aj dôvod, prečo som sa rozhodol prehovoriť, ako to v skutočnosti je,“ dodal Gyimesi.

Politik György Gyimesi (Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)