Cynthia po ROZCHODE so Separom: Podstúpila HYPNOTERAPIU... Z jej slov naskakujú zimomriavky!

Pred mesiacom Cynthia a Separ oznámili, že viac netvoria pár. „Po dlhom premýšľaní sme sa so Sepim rozhodli ísť každý svojou cestou. Počas nášho vzťahu som sa toho fakt veľa naučila. Nielen o živote a o svete, ale aj o sebe. Bol vždy po mojom boku, staral sa o mňa a vďaka nemu som zažial veľa nezabudnuteľných momentov, na ktoré nikdy nezabudnem. Ďakujem ti za to!“ zverejnila influencerka.

Hoci sa dvojica vraj rozišla v dobrom, žiaden koniec nebýva ľahký a kvôli stresu, ktorý ho sprevádzal, plavovláska schudla 6 kíl. No a najnovšie sa rozhodla podstúpiť hypnoterapiu. Dnes sa prihovorila svojim fanúšikom na sociálnej sieti Instagram a opísala svoje dojmy. Vraj sa cíti veľmi uvoľnene. „Je to strašne taký hlboký pocit. Taký, že je mi zas do plaču. Ale úplne viem, že mi to pomôže,“ povedala s tým, že toto potrebovala.

Vraj si uvedomila, že hoci si myslela, že bola psychicky v pohode, vnútorne to tak nebolo. Iba navonok. „Ja som vlastne ležala na posteli. Pani veštica mi pustila jej hlas, ako ma bude viesť, a ja som v polke toho, jak ma viedol ten hlas, zrazu nepočúvala. Ale viem, že to počúvalo moje vnútro. Ja to neviem inak vysvetliť … Moje podvedomie skôr. A na konci, čo ma úplne zamrazilo … Čo som mala úplne zimomriavky, že toto sa stalo teraz,“ opísala.

Na záver jej hlas, ktorý jej veštica pustila, povedal: „Teraz na rukách niečo cítite. A viete, čo som cítila na rukách? Ja som mala takto ruky položené a cítila som jak keby mi začalo svietiť - v tej miestnosti bola tma - a presne jak keby mi začalo svietiť slnko na ruku,“ pokračovala s tým, že ruky mala úplne horúce a cítila v nich mravčanie. „Cítila som, že to, čo sa malo stať mne... To, čo som potrebovala, tak to sa mi stalo,“ dodala.

Veštica jej vraj povedala veľa zaujímavých vecí, no keďže ide o súkromie, nechcela ich Cynthia verejne rozoberať. No polovicu toho, čo jej žena povedala, si vraj nepamätá, počas meditácie však mykala nohami aj palcami na rukách...

