BRATISLAVA - Celebrity sa budú biť! Vyzvala ich k tomu nová slovenská organizácia Celebrity Combat so zameraním na zápasy v MMA. Nepôjde však o zápasy športovcov bojových umení, ale o zápasy známych ľudí zo slovenského šoubiznisu.

Autor nápadu, Marián Jakubík, sa s myšlienkou vohnať do klietky známe tváre šoubiznisu pohrával už niekoľko rokov. „Pre nich vznikol projekt, možno to nazvať aj reality šou spolu so športovými výkonmi. Ľudia, ktorí nemali nikdy nič spoločné s bojovými športami, prijali túto výzvu a chcú zmeniť svoje životy, prestať žiť vo svojich komfortných bublinách a začali na sebe makať, držať stravu, veľa z nich prestalo fajčiť a podstupuje náročnú prípravu,“ hovorí organizátor s tým, že prevaha z nich sa najprv prijať ponuku obávala. Podarilo sa mu ich ale presvedčiť a dokopy sa uskutoční 12 zápasov, pričom na prvý turnaj sa môžeme tešiť 7. decembra 2024.

Majiteľ a promotér organizácie Celebrity Combat však nič nenecháva na náhodu a chodieva sa občas pozrieť aj na tréningy. „Áno, veľa tréningov som s nimi absolvoval a dokonca som suploval trénera, keď bol v lete na dovolenke“, hovorí s úsmevom. Prezradil aj to, ako na tom sú a ako sa im darí: „Dá sa povedať, že začínajú drilovať už tie techniky, majú necelé tri mesiace, aby sa zúčastnili tohto eventu, takže začína veľká drina pre nich“. Zoznam mien celebritných bojovníkov, ktorí sa vrhnú do ringu, sa už čoskoro dozvieme a verte, že nepôjde o žiadne béčka.

TOTO u nás nemá obdoby: Celebrity sa už na seba chystajú... Bude BITKA!