Jaro Slávik v rukách iluzionistu menom Miki Dark (Zdroj: TV JOJ)

Prišiel bez slova a ukázal šou, pri ktorej naskakovali všetkým zimomriavky. Okrem porotcu Jara Slávika. Temný Miki Dark si práve jeho vybral na svoj iluzionistický kúsok. Tvrdý porotca ani netušil, čo s ním ide stvárať. Extrémne číslo, ktorého bol súčasťou, všetkým vyrazilo dych. Jaro totiž doslova horel!

Temný výzor, ticho a hororová hudba. To všetko mal pre divákov pripravené iluzionista Miki Dark.povedala Jasmina, keď tušila, čo sa deje. Najskôr si z neho moderátori robili srandu, hovorili ako je na ne háklivý. Potom však nikomu nebolo všetko jedno.povedala Mária Čírová.dodala tiež Marta Jandová. Tá začala pri finále, keď Jarovi horela hlava, aj vrieskať. Po tom, ako temný Miki Dark polial Jarovu hlavu horľavinou, dal mu ju do krabice a následne zapálil, všetci jeho porotcovskí kolegovia zmrzli a modlili sa, aby bol v poriadku. K dispozícii boli hasiči a všetci čakali na moment, čo nastane. Ako to všetko dopadlo uvidíte v stredu v šou Česko Slovensko Má Talent. Môžeme vám však povedať, že pôjde o jedno z najnebezpečnejších talentových čísel. A súčasťou bude práve porotcovský kat Jaro Slávik.

Najnebezpečnejšie číslo v Talente: Jaro Slávik skoro prišiel o NOVÉ VLASY! (Zdroj: TV JOJ)