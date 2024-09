(Zdroj: Tv Markíza)

František Košarišťan, známy pod menom Fero Joke, je v televízii či na sociálnych sieťach „kopa zábavy“. Aj on však máva chvíle, keď potrebuje – ako sa vraví – ticho a pokoj. Nedá sa proste rozdávať všetkým na všetky strany a byť pre všetkých oporným múrom. Potom totiž príde stav vyhorenia, ktorý priznal aj Fero. „Jasné. Ja som si myslel, že človek vyhorí len raz za život, alebo dvakrát, ale tým, že mám ADHD, tak to je hore-dole. Tam sa striedajú obdobia vyhorenia a nevyhorenia… To je úplne bežné“, hovorí Fero s tým, že aktuálne teraz má chuť veľa točiť a naplno fungovať na sociálnych sieťach.

, priznáva. Nejde o to, že by nevládal, ale mal jednoducho z práce úzkosť:Fero svojho času pracoval ako zdravotník, vo veľkom pomáha aj detským onkologickým pacientom či deťom s mentálnym postihnutím a doteraz je dobrovoľníkom.úprimne sa zveril Fero.

Fero Joke si siahol na DNO! Choroba mu komplikuje život: Bol som ako mátoha