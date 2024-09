Alexander Bárta (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Alexander Bárta by lekárom nedokázal byť! Rolu primára v seriáli Nemocnica však zvláda výborne.

Alexander Bárta hrá primára v seriáli Nemocnica, ktorého nakrúcanie je už v plnom prúde. V lete však stihol dovolenkovať, a kde inde, ak nie v jeho obľúbenom Chorvátsku? „My tam chodíme často, lebo sa nám veľmi páči more… chodíme tam skoro každý rok, čo neznamená, že nechodím aj niekde inde, ale toto je taká istota“, hovorí herec o tom, že tam má záruku stopercentného oddychu.

Čo sa týka seriálu, ako primárovi sa mu darí veľmi dobre. „Mám okolo seba výborných chirurgov, takže všetko šľape ako hodinky“. Bárta by lekárom v reálnom živote byť asi nedokázal: „Som rád, že môžem lekára len hrať, lebo je to veľká zodpovednosť zachraňovať životy…“ Sám sa však musel občas postarať o drobnosti, ktoré sa prihodili jeho dcére, keď spadla alebo sa udrela. A ak je reč o tom, aký je pacient, tak Bárta patrí do skupiny ľudí, ktorí radšej choroby vyležia a snaží sa nevynechávať ani preventívky. S pribúdajúcim vekom viac dbá aj na zdravý životný štýl: „Kedysi som bol viac kaviarenský a krčmový a teraz už som viac športový…“ Vo videu porozprával, akým športom sa venuje a teda – klobúk dole.

Alexander Bárta vymenil kaviarne a bary za… Rozhodnutie prišlo s VEKOM! (Zdroj: NL/TH)