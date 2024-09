Vladimír Kobielsky (Zdroj: Ján Zemiar)

Vado Kobielsky okrem iného Petrovi Marcinovi prezradil aj to, že na internáte bývali v izbe pre dvoch až štyria! Dvaja totiž nedostali internát, ale nechceli do Bratislavy dochádzať. „Pôvodne to mala byť dvojka, kde sme mali bývať ja a Ďuro Kemka. Ale jeden mal málo kilometrov, to bol Jakab z Nitry, internát nedostal, a ďalší zabudol podať včas prihlášku. Latinák!“ spomína herec a najnovšie aj moderátor, ktorý prezradí, kto a akým netradičným spôsobom to vyriešil a tiež, s kým spal celé roky na manželskej posteli. No a okrem toho sa vo videu dozviete aj to, ako sa zoznámil so svojou manželkou, s ktorou je dnes už neuveriteľných skoro 30 rokov! Nezabudnite si však pozrieť aj talkšou Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Vlado Kobielsky zaspomínal na život na intráku s hercami: TAKTO zbalil svoju manželku! (Zdroj: STVR)