Miláčik žien Milo Kráľ: Priznal NEVERU! Najbolestivejšie sklamanie vo vzťahu

Milo Kráľ (Zdroj: TV JOJ - Matúš Bárta)

Dve kompletné rodiny a milenka k tomu. Do tejto vzťahovej pasce sa v novom seriáli televízie JOJ s názvom Príliš veľa lásky dostáva postava Mareka, ktorú stvárňuje brilantný Milo Kráľ. Marek, ktorý žije dva rôzne životy s dvomi rôznymi rodinami, pendluje medzi Bratislavou a Brnom, aby tento dvojitý život udržal. Do tohto milostného trojuholníka však prichádza ďalšia žena - milenka. Postava Mareka tak žije v neustálych klamstvách, manipuláciách a nevere. O tej vie svoje aj charizmatický herec. „Brodský raz povedal, že láska je choroba, našťastie vždy vyliečiteľná. Ja by som povedal, že nevera je možno niekedy aj liekom na tú chorobu lásky.“

Čo teda hovorí na svoju seriálovú postavu? „Ja úprimne svojho antihrdinu ľutujem, že nerobí nepríjemnosti len svojmu okoliu, ale v prvom rade sám sebe. Ale do takej situácie sa človek dostane jednoducho, stačí len chcieť byť lepším človekom v očiach iných a nevedieť potom z toho vycúvať,“ hovorí umelec. Ten má však s neverou aj vlastnú skúsenosť a prekvapivo nie jednu! „Jasné, že som sa stretol s neverou, bol som aj na jednej aj na druhej strane. Aj na tej strane, ktorý podvádza, aj na tej, ktorý bol podvádzaný – to je život,“ prekvapuje svojou úprimnosťou Kráľ, ktorý život berie taký, aký je a nerobí si o vzťahoch žiadne ilúzie, práve naopak. „Tak jasné, že ťažšie znášaš, keď si ty podvádzaný, ale to tiež závisí v akom veku. V niektorých situáciách ti to vezme kameň zo srdca. Pre niekoho to môže byť trauma, že sa cíti oklamaný, sklamaný. Sú to rôzne situácie a každá jedna má vlastné dôvody.“ Aké boli tie jeho nevieme, no herec v rozhovore nešetril úprimnosťou a vyšiel s pravdou von! Prezradil totiž svoje najväčšie a najbolestivejšie sklamanie vo vzťahu...

