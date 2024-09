Jaro Slávik (Zdroj: Ján Zemiar)

Jaro Slávik je neodmysliteľnou súčasťou šou Česko Slovensko Má Talent od jej samého začiatku. Nesmel preto chýbať na mediálnej párty televízie JOJ, ktorá sa prednedávnom uskutočnila v jednom z bratislavských podnikov na nábreží Dunaja. Napriek tomu, že ide už o dvanásty ročník obľúbenej šou, tvorcovia neustále prichádzajú s novinkami, ktorými tentokrát nepotešili len divákov, no aj samotného Slávika.

Nové zloženie má totiž aj porota a na porotcovských stoličkách sa vystriedali aj talentované speváčky Eva Burešová a Mária Čírová a skvelý moderátor Leoš Mareš. A Slávik práve na túto zmenu nešetrí superlatívmi: „Eva je wau, Leoš je dve wau a Mária je náš národný poklad, ona je na tri wau, takže malo to dynamiku a malo to momenty, ktoré sme pred tým nemali. Pomohlo to tej šou, opäť pripravili niečo iné.“ Jaro Slávik si nových kolegov nevie vynachváliť, no zdá sa, že je sa na čo tešiť aj čo sa týka samotných vystúpení. Slávik bol nadšený tým, že aj po mnohých rokoch v šoubiznise ho dokážu výkony súťažiacich stále prekvapiť: „Bolo to mega, super, budem to pozerať tento rok! Bude to fakt výborné!“ Tvorcovia teda evidentne opäť posunuli latku o čosi vyššie a máme sa skutočne na čo tešiť. Jaro Slávik sa však v spomienkach vrátil aj do uplynulých ročníkov a okrem iného prezradil aj to, kto bol pre neho talent nad talenty! A spomenul… tomu neuveríte!

Slávik si dal transplantovať vlasy: Po roku svoje rozhodnutie TAKTO zhodnotil! (Zdroj: NL/TH)