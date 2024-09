Premiéra rozprávky Ozi: Štýlová Vačková s vnukom a... Kubovčíkovci zobrali do kina deti!

Manželia Kubovčíkovci (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa kinosála v jednom z nákupných centier v Bratislave zaplnila detskou energiou. Konala sa totiž predpremiéra Ozi:Hlas lesa. Pozrite, ako to tam vyzeralo a kto každý si ju so svojomi ratolesťami prišiel užiť!

Animovaný film Ozi:Hlas lesa dabovala v slovenskom znení herečka Sára Polyaková. A ani tá nechýbala na jej predpremiére v jednom z bratislavských kín. Režisér slovenského dabingu bol Michal Domonkos, ktorý vítal všetkých prítomných. Do kina zobrali svoje ratolesti napríklad aj manželia Kubovčíkovci. Tí majú spolu dvoch synov Rudolfa (7) a Pavla (3).

Manželia Kubovčíkovci s deťmi (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana Vačková zase vzala na premiéru svojho vnuka Riška, ktorého pred verejnosťou dlhšie tajila. Jej syn Jakub z nej totiž urobil babku pred 4 rokmi. No a do spoločnosti s ním veľmi nechodí, no teraz urobila výnimku. Herečka sa, ako sme už pri nej zvyknutí, štýlovo nahodila a Riškovi dopriala rozprávkový zážitok. Všetky fotografie nájdete v galérii.

Zuzana Vačková s vnukom (Zdroj: Ján Zemiar)

A o čom rozprávka je?

Toto je príbeh orangutánky Ozi, ktorá využíva svoje schopnosti influencerky, aby zachránila svoj les a domov pred odlesňovaním. (Continental Film)