Fero Joke porovnal prácu v nemocnici s influencermi: Tak to vás PREKVAPÍ, na čo PRIŠIEL!

Fero Joke, vlatným menom František Košarišťan, je známy ako influencer, ktorý nakrúca mimoriadne vtipné a trefné videá. Známy je však aj z televízie, hviezdil v šou Tvoja tvár znie povedome alebo v Jojkárskej šou Vtip za stovku. Mnohým sa to môže zdať jednoduché, veď čo je to robiť influencera? „Keď som pracoval v nemocnici alebo v školstve asi desať rokov, tak presne by som si to o ľuďoch ako ja myslel…“, hovorí Ferko a pokračuje: „Ale teraz paradoxne som v práci nonstop!“

Influenerská práca je lepšie zaplatená, tiež má však svoje nevýhody a otázkou je, či stojí za tie peniaze. Fero však vie, že k učiteľstvu sa už vrátiť nemôže. „Neviem si predstaviť, že by som zase išiel učiť… už by sa mi deti asi smiali, asi by už nemali rešpekt... a ja prísny neviem byť“, uvažuje nahlas Fero, ktorý ešte donedávna dobrovoľníčil. Popri práci influencera a komika chodieva za deťmi na onkológiu či mentálne znevýhodnenými deťmi. „Áno, dá sa to, ale ísť pracovať do ôsmej do štvrtej do domova sociálnych služieb by som už nezvládol, časovo určite nie“.

Fero však myslí na budúcnosť a uvedomuje si, že ani „vtipná slina“ nemusí fungovať stále. „Toto tiež nie je večné, nie vždy budem mať silu robiť to, čo robím teraz ako komik alebo ľudový zabávač a budem musieť - aj budem chcieť - ísť niekde pracovať“. Problém je len v tom, že ako influencer zarába viac a zvyknúť si na nižší príjem chce guráž. „Ja som si to zažil. Išiel som z blata do kaluže... nevedel som niekedy vyžiť. Bežne sa mi stávalo, že som si požičiaval od rodičov či kamarátov peniaze, lebo som skrátka nemal.“ Dokázal by teda influencerstvo a televízne porjekty hodiť za hlavu, vzdať sa slávy, slušného zárobku a relatívne voľného režimu a začať chodiť do práce?

