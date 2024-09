(Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Na nedávnej mediálnej párty televízie JOJ, ktorá sa konala na nábreží Dunaja, sa to priam hemžilo známymi osobnosťami. Televízia oficiálne predstavila program na jesennú sezónu a v tej nebude samozrejme chýbať ani obľúbená relácia Inkognito, ktorej dlhoročnou súčasťou je aj moderátor a zabávač Michal Hudák.

Michal Hudák nemohol chýbať na párty televízie JOJ, ktorá sa niesla v znamení bielej farby a kde doviedol aj svoju priateľku Lenku. A keďže sa ruke v ruke s novou televíznou sezónou opäť otvoria aj brány škôl, vrátili sme sa do školských lavíc aj s obľúbeným moderátorom. Aký bol žiak a ktoré predmety mal rád? „V zásade všetky jazyky, čiže slovenčinu a ukrajinčinu. Slovenčinu doteraz ľúbim a aj keď mám rusínsku národnosť, tak som sa ten jazyk naučil do takej miery, že s ním pracujem, že ma živí. Mám rád slovenčinu, mám rád Slovensko – ľúbim túto krajinu, preto mi nie je jedno, čo s ňou bude ďalej,“ nešetrí úprimnosťou Hudák a vo svojich slovách pokračuje. „Mal som rád všetky predmety, kde som sa mohol niečo dozvedieť, čo ma obohacovalo a čo mi teraz pomáha pri bežných rozhovoroch, dokonca aj v Inkognite a to je dejepis, geografia…“ prezrádza zabávač, ktorý je dodnes známy tým, že sa rád samovzdeláva a blízke sú mu práve tieto témy.

Hudák bol podľa všetkého vzorným žiakom a v jeho žiackej knižke nesvietili poznámky. Čo však rozhodne v jeho pamäti zarezonovalo, bola špeciálna ospravedlnenka. Tú mu do žiackej knižky napísal jeho otec, redaktor Československého rozhlasu, Michal Hudák starší a dôvodom mala byť mimoriadne vzácna návšteva.

KLENOT zo žiackej knižky Michala Hudáka: Učiteľka pri pohľade na ospravedlnenku stratila dych! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)