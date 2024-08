Ďurianovej POSLEDNÉ vysielanie v STVR: Mala SLZY v očiach!

Mariana Ďurianová sa lúči s vysielaním v STVR (Zdroj: STVR)

V júli sme vás na Topkách informovali, že Marianna Ďurianová odchádza z STVR. Zakotviť má opäť v televízii Markíza, kde pred rokmi hviezdila v Televíznych novinách. No a dnes športovú reláciu Góly - Body - Sekundy moderovala naposledy. S divákmi sa emotívne rozlúčila. Na obrazovke dokonca bolo vidieť, že mala slzy v očiach.

,,Na stanici Šport môžete už o chvíľu sledovať záverečný ceremoniál z Paríža, ktorý ukončí 33. Olympijské hry a symbolicky aj moju športovú cestu v Slovenskej televízii. Dúfam, že vás Góly - Body - Sekundy so mnou bavili minimálne tak, ako mňa s vami a dúfam, že vás budú baviť aj naďalej. Ďakujem za vašu priazeň a želám vám všetko dobré. Majte sa krásne a dovidenia," rozlúčila sa.

Mariana Ďurianová sa lúči s vysielaním v STVR (Zdroj: STVR)

Do Markízy by sa tak Marianna vrátila po 10 rokoch. V roku 2014 ju vtedajší riaditeľ JOJ-ky František Borovský zlákal do ich televízie, čo sa ukázalo ako zlý krok, keďže Borovský krátko na to v televízii skončil. Marianne sa až v roku 2018 podarilo nastúpiť do RTVS. Marianna svojím príchodom do Markízy nahradí Zlaticu Puškárovú, ktorá už dlhšie avizovala, že po chorobe sa na obrazovky naplno vracia s vlastným autorským projektom „Zlaté talenty so Zlaticou“, v rámci ktorého skúsená novinárka cestuje po celom Slovensku a netradičným spôsobom predstavuje divákom a diváčkam talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia mediálnu pozornosť.