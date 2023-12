Dávid z Big Brother bol členom Sýkorovcov: 8 rokov vo väzení... Zo šou ho VYLÚČILI!

(Zdroj: TV Markíza)

Dávid o sebe v Big Brother hovoril ako o fitness trénerovi a mentorovi. To je však profesia, ktorej sa venuje len zopár posledných rokov. No za sebou má oveľa temnejšiu minulosť, ktorá ho doviedla až do väzenia. Dávid Takáč zo Senca bol pred 10 rokmi odsúdený na 8 rokov odňatia slobody za podiel na činnosti skupiny bratislavského podsvestia.

Ako v tom čase informovala Slovenská tlačová agentúra členom takzvaných sýkorovcov bol minimálne od roku 2008 a podieľal sa na spáchaní najmenej jedného obzvlášť závažného zločinu. Dávid vtedy svoju vinu priznal a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste.

(Zdroj: Voyo)

„Takáč priznal, že s ďalšími členmi gangu vyvíjal hrubý nátlak na dílera drog z oblasti Modry, od ktorého chceli, aby im za ochranu dával 165 eur mesačne a zaplatil pokutu viac ako šesťtisíc eur. Takáč spáchal aj zločin vydierania, keď pod rôznymi hrozbami požadoval od istej Gabriely 20-tisíc eur, ktoré mala prevziať pre tretiu osobu,“ informovala SITA.

Okrem toho vraj na miestnej diskotéke v Senci napadol spolu s ďalšími dvomi mužmi istú Luciu a mimo činnosti sýkorovcov zavinil svojou jazdou v Bratislave dopravnú nehodu. Pri tej zrazil chodca, spôsobil mu rôzne zranenia, ale neposkytol mu pomoc a z miesta činu ušiel. Či práve toto bol dôvod Dávidovho náhleho vyhadzovu z reality šou, nie je jasné.

No faktom je, že práve v deň, kedy tieto informácie obleteli Česko a Slovensko, televízie vyhlásili, že Dávid hrubo porušil pravidlá a okamžite ho z hry vylúčili. „Big Brother si Dávida zavolal do Spovednice, kde ho konfrontoval s nedávnym zistením o jeho osobe. Šlo o dôležité informácie, ktoré pri podpise zmluvy zatajil. Tým porušil pravidlá formátu, preto musela jeho účasť v reality šou skončiť,“ vyjadrila sa česká Nova.