Dušan Ambróš (Zdroj: Stanka Topoľská)

Herec a moderátor Dušan Ambróš sa dostal do povedomia divákov vďaka postave doktora Dušana Martiniaka zo seriálu Nemocnica, už nejaký čas je však aj moderátorom vedomostnej relácie Riskuj!. V ktorej úlohe sa cíti viac doma? „Pol na pol, ja sa veľmi dobre cítim aj v jednej polohe aj v druhej a stále tak hovorím, že by mi jedno aj druhé veľmi chýbalo, keby to nebolo.“

A hoci by možno ako súťažiaci v televíznom kvíze neuspel, kvalít má talentovaný umelec rozhodne viac než dosť. O podaktorých sme ani len netušili. „Veľmi ma baví vo voľnom čase chalupa, všetci o mne vedia, že ja som vášnivý záhradkár a teraz keď dokončujeme vlastný domček, tak rozmýšľam, že čo s tou záhradkou urobiť, akým spôsobom si to vykreovať tak, aby to bolo aj na oddych a zároveň potešilo oko niekoho, kto príde.“

Herec je čerstvým oteckom synčeka, ktorého priviedla na svet jeho partnerka Ivana a prednedávnom sa už ako rodinka presťahovali do domčeka neďaleko Trnavy. Synčeka chceli totiž privítať v novom a to sa im podarilo. A vyzerá to tak, že známy jojkár nie je len vášnivým záhradkárom, no nesmrdí mu ani iná robota...

Dušan Ambróš dokončuje nový domček na vidieku: Presťahovaný a nádhera, čo tam plánuje! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)