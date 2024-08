(Zdroj: TV Joj)

Herec a moderátor Dušan Ambróš sa prednedávnom na sociálnych sieťach pochválil veľkolepou novinkou. Jeho partnerka Ivana mu porodila synčeka a z dvojice sa tak stali čerství rodičia. Ambróš, ktorý sa do povedomia divákov dostal ako moderátor vedomostnej relácie Riskuj!, nechýbal ani na párty televízie JOJ, kde okrem iného prezradil, ako zvláda svoju novú životnú úlohu. „To by sa bolo treba spýtať doma, ale snáď dobre. Snažíme sa a ja hovorím stále, že učíme sa lebo každý deň prináša niečo nové, ale robíme to s veľkou vervou a verím, že dobre,“ opisuje život s bábätkom novopečený otecko. Rodičovský život však dvojici zachutil a zdá sa, že herec by sa nebránil ani ďalším deťom. „To necháme na osud, ja stále hovorím s úsmevom, že ja mám rád veľa ľudí za stolom, takže ešte máme voľné stoličky,“ prezrádza so smiechom umelec.

Ambróš to však vzal takpovediac z opačného konca, dvojici totiž ešte nezazneli svadobné zvony a už kočíkujú. „Neponáhľame sa a už sa asi ani nemusíme, je to voľné a príjemné,“ prezrádza známy jojkár, ktorý však jedným dychom dodáva, že so svadbou zrejme počkajú, až synček trošičku podrastie. „Teraz má maličký ešte len dva mesiace, takže by na také nejaké veci ani nebol správny čas. Ale verím, že keď trošku vyzrie a bude samostatnejší, tak to budeme vedieť zariadiť aj inak, aj s ním samozrejme.“ Padne teda aspoň žiadosť o ruku? Známy jojkár vo videu prezradil viac!

Dušan Ambróš sa stal otcom, no ženatý nie je: Svadba v nedohľadne kvôli TOMUTO?! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)