Dominika Richterová v seriáli Nemocnica (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Dominika Richterová narobila svojim príchodom do seriálu poriadny vietor. Hlavu pomotala nejednému mužovi a niet sa čomu čudovať. Nakrúcanie seriálu je teda už nejaký ten týždeň v plnom prúde a na pľaci zarezáva aj Dominika. Krátku dovolenku však stihla: „Vyšiel mi týždeň voľna, bola som na dovolenke a som za to veľmi vďačná. Boli sme v Chorvátsku a taká aktívna dovolenka – aj kúpacia, aj bicyklovacia, aj turistiková, takže taká aktívna…“ pochvaľuje si Dominika.

Tá si svoje súkromie stráži, no predsa len nám prezradila, že do slnečného Chorvátska sa nevybrala sama, ale s priateľom. Omnoho zdieľnejšia však bola v prípade svojej seriálovej postavy. Na čo sa teda môžeme tešiť v Alicinom živote? „Môj seriálový život je veľmi bohatý. Myslím, že posledná séria skončila pre Alicu vrámci vzťahov nie úplne jasne. Pravdepodobne bude spokojná, šťastná a nájde lásku. Uvidíme, či lásku svojho života,“ naznačuje dejovú líniu seriálu. Alica sa totiž v seriáli zaplietla s lekárom Norom, ktorého stvárňuje herec Braňo Deák a vyzerá to tak, že to bude práve on, po boku ktorého nájde šťastie.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Braňo Deák je považovaný za jedného z najsexi hercov v našom šoubiznise a dodnes je snom mnohých žien. A superlatívmi v jeho prípade nešetrila ani Dominika. „Mne sa s ním hrá veľmi dobre. On je naozaj veľmi príjemný, krásny človek. Je veľmi empatický, veselý, milý...Takže myslím, že sme si sadli a myslím, že nás to aj celkom baví.“ Herečka sa dokonca netají ani tým, že to medzi nimi neiskrí len na pľaci, ale aj v súkromí. „Myslím, že tam funguje aj taká chémia, aj sa vieme posmiať, posrandovať...“ V seriáli sa dvojica nevyhne ani intímnym scénam a tu sme Dominiku jednou otázkou poriadne zaskočili... A čo sa týka seriálu, sledujte ďalšie časti Nemocnice od 3. septembra o 20.30 na JOJ-ke.

Richterová v seriáli s Deákom splní sen všetkých žien: Ako na TAKÚTO scénu reaguje priateľ?! (Zdroj: NL/TH)